85% українців планують залишатися в країні: продовжують працювати або шукати нову роботу

Результати дослідження демонструють важливий сигнал для економіки: попри воєнні ризики та турбулентність ринку праці, вагома частка українців (85%) планують залишатися в країні, продовжуючи працювати на нинішньому місці або шукати нове. Це говорить про повернення робочої активності в центральних та західних регіонах

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua. Ми вибрали основне.

Ще 3,6% респондентів заявили про намір відкрити власний бізнес у 2025 році.

Водночас 5% опитаних планують виїхати за кордон і не повертатися. Отже, можна побачити стабільний, але не критичний рівень потенційної еміграції.

Ключовими драйверами рішень про виїзд є мобілізаційні ризики, тривале проживання в ЄС під час війни та бажання більш стабільного економічного середовища.

Українці також окреслили очікування щодо державної політики після завершення війни. 23% вважають пріоритетним запровадження програм повернення громадян.

Серед інших важливих заходів підтримки від держави:

Можливості навчання від держави — 22%.

Допомога в пошуку роботи — 20,5% опитаних очікують від держави активніших сервісів та програм зайнятості.

Економічне бронювання — 19,5%, що у 2025 році залишається одним з ключових запитів бізнесу. Компанії зазначають, що збереження ключових працівників є критичним для стабільної роботи підприємств.

Отже, українці загалом орієнтовані на роботу в країні та готові брати участь у її відновленні. Водночас очікування від держави стають більш структурованими: громадяни потребують можливостей навчання, гарантій працевлаштування та механізмів захисту робочих місць.

