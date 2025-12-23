85% українців планують залишатися в країні: продовжують працювати або шукати нову роботу
Результати дослідження демонструють важливий сигнал для економіки: попри воєнні ризики та турбулентність ринку праці, вагома частка українців (85%) планують залишатися в країні, продовжуючи працювати на нинішньому місці або шукати нове. Це говорить про повернення робочої активності в центральних та західних регіонах
Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua. Ми вибрали основне.
Ще 3,6% респондентів заявили про намір відкрити власний бізнес у 2025 році.
Водночас 5% опитаних планують виїхати за кордон і не повертатися. Отже, можна побачити стабільний, але не критичний рівень потенційної еміграції.
Ключовими драйверами рішень про виїзд є мобілізаційні ризики, тривале проживання в ЄС під час війни та бажання більш стабільного економічного середовища.
Українці також окреслили очікування щодо державної політики після завершення війни. 23% вважають пріоритетним запровадження програм повернення громадян.
Серед інших важливих заходів підтримки від держави:
- Можливості навчання від держави — 22%. Це відповідає тренду на reskilling та потребі в оновленні компетенцій.
- Допомога в пошуку роботи — 20,5% опитаних очікують від держави активніших сервісів та програм зайнятості.
- Економічне бронювання — 19,5%, що у 2025 році залишається одним з ключових запитів бізнесу. Компанії зазначають, що збереження ключових працівників є критичним для стабільної роботи підприємств.
Отже, українці загалом орієнтовані на роботу в країні та готові брати участь у її відновленні. Водночас очікування від держави стають більш структурованими: громадяни потребують можливостей навчання, гарантій працевлаштування та механізмів захисту робочих місць.
