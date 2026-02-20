Від 2400 грн до 395 тис. грн: скільки бізнес витрачає на бенефіти для співробітників Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Більшість роботодавців виділяють 20 000-50 000 грн на додаткові бонуси для одного співробітника на рік

В умовах кадрового дефіциту додаткові переваги для працівників дедалі частіше стають не менш важливими, ніж рівень заробітної плати.

Про це свідчать результати дослідження Employer Branding Community, Karpatia Benefits та People First Club, повідомляє budni.robota.ua.

Більшість опитаних компаній (59%) впроваджують уніфікований підхід до надання додаткових вигод команді — усі категорії співробітників мають однаковий пакет бенефітів з однаковими бюджетами і бонусами. Також популярним для 25% компаній є диференційований підхід за категоріями персоналу, за якого різні групи співробітників отримують різні пакети з різними бюджетами та не можуть їх змінювати.

Якщо говорити про критерії, за якими диференціюються бенефіти, то найпопулярнішими є рівень посади співробітника (54%), приналежність до департаменту або команди (28%), локація (23%), тривалість роботи в компанії (21%), статус працівника з особливими потребами (21%) та інші.

Бюджет бенефіт-пакетів

Більшість роботодавців (40 компаній з опитаних) виділяють 20 000−50 000 грн на додаткові бонуси для одного співробітника на рік. 28 опитаних роботодавців закладають у річному бюджеті до 20 000 грн на кожного працівника, 15 компаній — 50 000−100 000 грн, ще 15 компаній — 100 000−150 000 грн і лише 12 компаній — 150 000−250 000 грн і більше.

Мінімальний бюджет бенефіт-пакету для одного співробітника на рік становить 2 400 грн, а максимальний — 395 904 грн.

Медіана бюджету за сферами на 1 людину на рік є такою:

ІТ-продукт — 45 364 грн;

логістика — 48 380 грн;

ІТ-сервіс — 41 240 грн;

фінанси — 19 965 грн;

виробництво — 18 666 грн;

ритейл — 10 750 грн.

Бюджет бенефіт-пакетів, budni.robota.ua

Найпоширеніші бенефіти

Найпопулярнішими додатковими вигодами, які пропонують роботодавці для співробітників, є:

відпустки (94%);

лікарняні коштом компанії (89%);

навчання та розвиток (83%);

бонус за рекомендацію нового співробітника (79%);

добровільне медичне страхування (67%);

додаткові дні відпустки на важливі події (64%);

оплата підписок на професійні сервіси (62%);

фізична активність та оздоровлення (52%);

допомога при народженні дитини/ до весілля (51%);

психологічна підтримка (50%);

програма підтримки ветеранів або військових (38%);

юридична або фінансова підтримка (38%);

виплата у разі смерті або нещасного випадку (37%);

покриття вартості коворкінгу або паркінгу (28%);

ювілейна нагорода за роки в компанії (26%).

Найпоширеніші бенефіти, budni.robota.ua

Серед інших бенефітів також зустрічаються гейміфікаційні бонуси або внутрішня валюта, творча відпустка, клубні підписки, бюджет на енергонезалежність, субсидія на харчування або компенсація обідів, бюджет на домашній офіс, компенсація проїзду або трансферу, покриття витрат на мобільний зв’язок/інтернет, гнучка виплата заробітної плати, бюджет на волонтерські ініціативи, страхування життя, програми підтримки для родичів тощо.

Топ бенефітів у ІТ-сфері

Найпопулярнішими бенефітами, які пропонують роботодавці для працівників у напрямах ІТ-сервісу та ІТ-продукту, є відпустки, лікарняні коштом компанії, навчання та розвиток, бонус за рекомендацію нового співробітника, добровільне медичне страхування, додаткові дні відпустки на події, оплата підписок на професійні сервіси, фізична активність та оздоровлення, допомога при народженні дитини/весіллі, психологічна підтримка, програма підтримки ветеранів або військових, юридична або фінансова підтримка, виплата у разі смерті або нещасного випадку, покриття вартості коворкінгу або паркінгу, ювілейна нагорода (за роки роботи в компанії).

