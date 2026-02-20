Субсидії на паливо: які доходи враховують у 2026 році
У 2026 році українці, які звертатимуться по житлову субсидію на паливо, мають врахувати важливий нюанс: під час розрахунку допомоги братимуться до уваги доходи за попередній календарний рік. Тобто сума підтримки залежатиме від фінансового стану родини у 2025 році.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Який період доходів враховується
Згідно з чинними правилами, субсидія на придбання:
- скрапленого газу,
- твердого палива,
- рідкого пічного побутового палива
призначається з урахуванням сукупного доходу всіх членів домогосподарства за попередній календарний рік.
Отже, якщо людина подає заяву у 2026 році, для розрахунку завжди братимуть доходи за 2025 рік — незалежно від того, в якому місяці подано документи.
Чому це важливо
Розмір субсидії напряму залежить від рівня доходів родини. Саме тому перед поданням заяви варто врахувати офіційні надходження за минулий рік: заробітну плату, пенсії, соціальні виплати, інші доходи.
Раніше ми повідомляли, що ПФУ готує перевірки субсидій у 2026 році. Таким чином хочуть упевнитися, що родина дійсно відповідає критеріям для отримання допомоги.
Поділитися новиною
Також за темою
Субсидії на паливо: які доходи враховують у 2026 році
Дедалі більше європейців свідомо обирають оренду житла замість купівлі
Скільки коштує роботодавцю працівник у Польщі у 2026 році
Які прикраси не втратять у ціні через 10 років
Кабмін спростив оренду держмайна для розміщення ВПО: приміщення можна буде орендувати за 1 гривню на рік
lifecell розширив тариф для абонентів старшого покоління