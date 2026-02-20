0 800 307 555
Субсидії на паливо: які доходи враховують у 2026 році

Особисті фінанси
24
При призначенні субсидій на паливо враховуються доходи домогосподарства
У 2026 році українці, які звертатимуться по житлову субсидію на паливо, мають врахувати важливий нюанс: під час розрахунку допомоги братимуться до уваги доходи за попередній календарний рік. Тобто сума підтримки залежатиме від фінансового стану родини у 2025 році.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Який період доходів враховується

Згідно з чинними правилами, субсидія на придбання:
  • скрапленого газу,
  • твердого палива,
  • рідкого пічного побутового палива
призначається з урахуванням сукупного доходу всіх членів домогосподарства за попередній календарний рік.
Отже, якщо людина подає заяву у 2026 році, для розрахунку завжди братимуть доходи за 2025 рік — незалежно від того, в якому місяці подано документи.

Чому це важливо

Розмір субсидії напряму залежить від рівня доходів родини. Саме тому перед поданням заяви варто врахувати офіційні надходження за минулий рік: заробітну плату, пенсії, соціальні виплати, інші доходи.
Раніше ми повідомляли, що ПФУ готує перевірки субсидій у 2026 році. Таким чином хочуть упевнитися, що родина дійсно відповідає критеріям для отримання допомоги.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems