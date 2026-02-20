Субсидії на паливо: які доходи враховують у 2026 році Сьогодні 06:18 — Особисті фінанси

При призначенні субсидій на паливо враховуються доходи домогосподарства

У 2026 році українці, які звертатимуться по житлову субсидію на паливо, мають врахувати важливий нюанс: під час розрахунку допомоги братимуться до уваги доходи за попередній календарний рік. Тобто сума підтримки залежатиме від фінансового стану родини у 2025 році.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Який період доходів враховується

Згідно з чинними правилами, субсидія на придбання:

скрапленого газу,

твердого палива,

рідкого пічного побутового палива

призначається з урахуванням сукупного доходу всіх членів домогосподарства за попередній календарний рік.

Отже, якщо людина подає заяву у 2026 році, для розрахунку завжди братимуть доходи за 2025 рік — незалежно від того, в якому місяці подано документи.

Чому це важливо

Розмір субсидії напряму залежить від рівня доходів родини. Саме тому перед поданням заяви варто врахувати офіційні надходження за минулий рік: заробітну плату, пенсії, соціальні виплати, інші доходи.

Раніше ми повідомляли , що ПФУ готує перевірки субсидій у 2026 році. Таким чином хочуть упевнитися, що родина дійсно відповідає критеріям для отримання допомоги.

