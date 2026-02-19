Скільки коштує роботодавцю працівник у Польщі у 2026 році Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Враховуючи мінімальну заробітну плату у 4806 злотих у 2026 році, загальні витрати на одного працівника можуть значно перевищувати цю суму

Наймання працівника за трудовим договором у Польщі передбачає для роботодавця витрати, що перевищують розмір нарахованої заробітної плати. Крім виплати «брутто», роботодавець сплачує обов’язкові соціальні внески та інші платежі.

Про це пише InPoland.net.pl.

У 2026 році мінімальна заробітна плата у Польщі становить 4806 злотих брутто. Фактична вартість працівника для роботодавця є вищою через додаткові нарахування.

Внески роботодавця

Від валової зарплати роботодавець сплачує внески до Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

9,76% — пенсійне страхування;

6,5% — страхування від інвалідності;

у середньому 1,67% — страхування від нещасних випадків (ставка варіюється від 0,67% до 3,33% залежно від галузі);

2,45% — внесок до Фонду праці;

0,1% — внесок до Фонду гарантованих виплат працівникам.

За мінімальної зарплати 4806 злотих загальна вартість працівника для роботодавця становить близько 5790,28 злотих на місяць. Це приблизно на 984 злотих більше за суму нарахованої зарплати.

Які суми утримують із зарплати працівника

Із заробітної плати працівника також утримуються обов’язкові внески:

9,76% — пенсійне страхування;

1,5% — страхування від інвалідності;

2,45% — страхування на випадок хвороби;

9% — медичне страхування.

Крім того, утримується авансовий податок на доходи фізичних осіб — 12% або 32% залежно від розміру річного доходу.

У результаті за мінімальної зарплати 4806 злотих брутто працівник отримує орієнтовно 3600−3700 злотих «на руки». Остаточна сума залежить від застосування податкових пільг.

Додаткові витрати роботодавця

Окрім соціальних внесків, роботодавець зобов’язаний фінансувати:

попередні та періодичні медичні огляди;

навчання з охорони праці;

оплату перших 33 днів лікарняного (14 днів для працівників віком понад 50 років).

Працівник має право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю 20 або 26 днів залежно від стажу роботи.

Якщо працівник бере участь у програмі Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), роботодавець додатково сплачує щонайменше 1,5% від валової заробітної плати.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада міністрів Польщі схвалила проєкт реформи Національної інспекції праці (PIP). Зміни спрямовані на боротьбу з використанням цивільно-правових договорів замість трудових та виконання зобов’язань у межах Національного плану відновлення. Законопроєкт уже передано на розгляд Сейму.

Польща опублікувала офіційний перелік дефіцитних професій, щоб полегшити працевлаштування іноземців, зокрема українців. Найбільше працівників шукають у таких сферах:

інженерія (технологи, будівельники, механіки, електрики);

лікарі без спеціалізації або ті, хто її здобуває;

медичні фахівці з високою кваліфікацією;

медсестри та акушерки;

викладачі іноземних мов;

програмісти, розробники та адміністратори баз даних;

оператори енергетичного обладнання;

асистенти викладачів;

покрівельники, сантехніки, трубопровідники;

водії автобусів і трамваїв.

Для цих професій передбачена швидша процедура отримання дозволів на роботу та легалізації перебування. У міністерстві зазначають, що саме в цих сферах іноземці мають найбільші шанси швидко працевлаштуватися.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.