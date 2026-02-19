Кабмін спростив оренду держмайна для розміщення ВПО: приміщення можна буде орендувати за 1 гривню на рік Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Громадські організації отримають приміщення для ВПО майже безкоштовно

Кабінет Міністрів спростив порядок оренди державного та комунального майна для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну», — зазначила Свириденко.

Пільгові умови оренди

Тепер організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах:

громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати ;

; державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону — за 1 гривню на рік за кожен об’єкт ;

; господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд запустив єдину платформу зимових програм підтримки для громадян, ОСББ, бізнесу та громад. Ресурс об’єднує чинні державні інструменти допомоги.

Також Кабінет Міністрів запровадив щорічну Премію для працівників енергетичної галузі. Відповідне рішення передбачає присудження до 50 відзнак щороку в розмірі 200 тис. грн кожна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.