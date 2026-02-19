0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін спростив оренду держмайна для розміщення ВПО: приміщення можна буде орендувати за 1 гривню на рік

Особисті фінанси
21
Громадські організації отримають приміщення для ВПО майже безкоштовно
Громадські організації отримають приміщення для ВПО майже безкоштовно
Кабінет Міністрів спростив порядок оренди державного та комунального майна для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
«Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну», — зазначила Свириденко.

Пільгові умови оренди

Тепер організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах:
  • громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати;
  • державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону — за 1 гривню на рік за кожен об’єкт;
  • господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд запустив єдину платформу зимових програм підтримки для громадян, ОСББ, бізнесу та громад. Ресурс об’єднує чинні державні інструменти допомоги.
Також Кабінет Міністрів запровадив щорічну Премію для працівників енергетичної галузі. Відповідне рішення передбачає присудження до 50 відзнак щороку в розмірі 200 тис. грн кожна.
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОПереселенціКабмінОренда нерухомості
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems