lifecell розширив тариф для абонентів старшого покоління

Підключити акційний тариф «Турбота» можуть виключно користувачі віком від 55 років

Мобільний оператор lifecell відкрив можливість переходу на акційний тариф «Турбота» українцям віком від 55 років зі збереженням свого номера через процедуру MNP.

Про це йдеться у пресрелізі від lifecell.

Тариф коштує 190 грн на місяць і зберігатиме цю вартість до кінця 2027 року.

Що включає тариф

Акційний тариф «Турбота» передбачає:

безлімітні дзвінки в мережі lifecell;

1000 хвилин на інші оператори по Україні;

20 ГБ інтернету;

безлімітний доступ до популярних застосунків (YouTube, Viber, Facebook, TikTok та ін.).

Для абонентів старшого віку доступні додаткові опції, наприклад «Тарифна підписка», яка дозволяє оплатити тариф одразу на рік. При такій оплаті щомісячна вартість знижується до 161,50 грн замість стандартних 190 грн.

Як перейти на тариф зі збереженням номера

Ще раз наголошуємо, що підключити акційний тариф «Турбота» можуть виключно користувачі віком від 55 років.

Для переходу через MNP потрібно:

Звернутися до магазину lifecell з паспортом для підтвердження віку (перелік магазинів за посиланням). Подати заявку на перенесення номера. Отримати SIM-карту або eSIM (якщо пристрій підтримує).

Як зазначає мобільний оператор, тариф «Турбота» залишається одним із найбільш доступних для абонентів, які переходять від інших операторів.

