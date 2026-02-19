0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

lifecell розширив тариф для абонентів старшого покоління

Особисті фінанси
96
Підключити акційний тариф «Турбота» можуть виключно користувачі віком від 55 років
Підключити акційний тариф «Турбота» можуть виключно користувачі віком від 55 років
Мобільний оператор lifecell відкрив можливість переходу на акційний тариф «Турбота» українцям віком від 55 років зі збереженням свого номера через процедуру MNP.
Про це йдеться у пресрелізі від lifecell.
Тариф коштує 190 грн на місяць і зберігатиме цю вартість до кінця 2027 року.

Що включає тариф

Акційний тариф «Турбота» передбачає:
  • безлімітні дзвінки в мережі lifecell;
  • 1000 хвилин на інші оператори по Україні;
  • 20 ГБ інтернету;
  • безлімітний доступ до популярних застосунків (YouTube, Viber, Facebook, TikTok та ін.).
Для абонентів старшого віку доступні додаткові опції, наприклад «Тарифна підписка», яка дозволяє оплатити тариф одразу на рік. При такій оплаті щомісячна вартість знижується до 161,50 грн замість стандартних 190 грн.

Як перейти на тариф зі збереженням номера

Ще раз наголошуємо, що підключити акційний тариф «Турбота» можуть виключно користувачі віком від 55 років.
Для переходу через MNP потрібно:
  1. Звернутися до магазину lifecell з паспортом для підтвердження віку (перелік магазинів за посиланням).
  2. Подати заявку на перенесення номера.
  3. Отримати SIM-карту або eSIM (якщо пристрій підтримує).
Як зазначає мобільний оператор, тариф «Турбота» залишається одним із найбільш доступних для абонентів, які переходять від інших операторів.
Раніше ми повідомляли, що мобільний оператор lifecell оголосив про оновлення умов тарифних планів «Максі» та «Мега» для нових підключень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Lifecell
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems