З 2 березня 2026 року деякі банкноти вилучать з обігу: деталі від НБУ

Банкноти 2003–2007 років більше не прийматимуть у магазинах

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років припинять бути засобом платежу та будуть остаточно вилучені з готівкового обігу.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Після цієї дати ними не можна буде розраховуватися готівкою. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та інші фінансові установи не прийматимуть такі банкноти для здійснення платежів.

Як і де обміняти банкноти

Громадяни зможуть безоплатно обміняти вилучені банкноти на обігові монети або банкноти інших номіналів:

в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ) — упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — безстроково.

Обмін здійснюватиметься без обмежень за сумою та без стягнення комісії.

Чому банкноти вилучають

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Їхнє поступове вилучення розпочалося майже шість років тому:

з 1 жовтня 2020 року — банкнот номіналами 1 та 2 гривні;

з 1 січня 2023 року — номіналами 5 та 10 гривень.

В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (обігові монети номіналами 1 і 2 гривні введено в обіг 27 квітня 2018 року, 5 гривень — 20 грудня 2019 року та 10 гривень — 03 червня 2020 року). Тривалість обігу монет — значно довша ніж банкнот і становить близько 20 — 25 років.

Перехід на використання монет відповідних номіналів має зменшити витрати на оброблення, транспортування та зберігання готівки, підвищити якість готівкових розрахунків та спростити операції для бізнесу і населення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українці почали частіше користуватися готівкою. Станом на початок жовтня 2025 року в Україні в обігу перебувало 890,1 млрд гривень готівки. Це на 67,7 млрд грн, або на 8,2% більше, ніж на початок року, коли показник становив 822,4 млрд гривень. Серед банкнот найбільше купюр номіналом 500 грн, їхня частка становить 26,6% від загальної кількості. Найменше банкнот номіналом 50 грн (4,5%).

