Українці почали частіше користуватися готівкою: найпоширеніші банкноти та монети Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Українці почали частіше користуватися готівкою: найпоширеніші банкноти та монети

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні в обігу перебувало 890,1 млрд гривень готівки. Це на 67,7 млрд грн, або на 8,2% більше, ніж на початок року, коли показник становив 822,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Національний банк України.

У першому кварталі 2025 року спостерігалося вилучення готівки з обігу, однак у другому і третьому кварталах попит знову зріс. Така тенденція характерна майже для кожного року та пов’язана із сезонними факторами.

Додатковим чинником зростання у третьому кварталі стало посилення невизначеності через війну і збільшення кількості повітряних атак, що можуть спричиняти тривалі відключення електроенергії.

Інфографіка: НБУ

Структура готівки в обігу

На початок жовтня в обігу перебувало:

2,6 млрд банкнот на суму 881 млрд грн;

15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд грн.

У середньому на одного жителя України припадало 63 банкноти і 191 монета, тоді як на початок року було 63 та 186 відповідно.

Які банкноти та монети найпоширеніші

Серед банкнот найбільше купюр номіналом 500 грн, їхня частка становить 26,6% від загальної кількості. Найменше банкнот номіналом 50 грн (4,5%).

В обігу також перебувають монети номіналом 1, 2, 5 і 10 грн. Найпоширеніша монета 1 гривня (4,5%), найрідкісніша 10 гривень (2,2% від загальної кількості обігових монет).

Найбільший приріст у січні-вересні 2025 року зафіксовано для банкнот номіналом 1 000 гривень і монет номіналом 10 гривень. Їхня питома вага зросла на 3,6% та 0,3% відповідно.

Вилучення копійок

З 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Їхня частка становить 27,4% від загальної кількості, однак вони вже не мають істотного значення для розрахунків.

Водночас на монети номіналом 50 копійок зберігається стабільний попит, особливо у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка становить 9,1%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк не друкував нових банкнот номіналом 100 гривень від початку 2024 року, а 200 гривень — від початку 2023 року.

Читайте також НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу

Обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку великої війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022−2023 роках — по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу Нацбанк не друкував.

Із 1 листопада 2024 року Національний банк почав поступово замінювати банкноти 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні. Також вже поступово виводять з обігу та замінюють на новіші гривні іншого номіналу:

1 та 2 гривні зразків 2003—2007 років — з 1 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003—2007 років — з 1 січня 2023 року;

500 гривень — з 1 серпня 2024 року.

21 серпня 2025 року регулятор почав вводити у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!». Усі інші елементи дизайну та захисту залишилися такими ж, як у банкнотах зразка 2018 року.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.