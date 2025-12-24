Як змінились в 2025 році кадрові пріоритети бізнесу (дослідження) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

У 2025 році український ринок праці демонструє стійку, хоча й нерівномірну тенденцію до зменшення упереджень щодо кандидатів різного віку та статі.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua.

Війна, мобілізація та виїзд частини робочої сили за кордон суттєво змінили кадрові пріоритети бізнесу: компанії стали активніше залучати жінок на позиції, які ще кілька років тому займали переважно чоловіки, — зокрема в логістиці, виробництві, операційному менеджменті та окремих технічних сферах.

Умови ринку праці воєнного стану прискорили перехід бізнесу до більшої гендерної гнучкості. Стала більш помітною динаміка щодо подолання вікових стереотипів.

Попит на спеціалістів 50+ зростає, адже їх компетенції — стабільність, досвід, лояльність, передбачуваність — стали критичними в умовах нестачі кадрів та високої турбулентності.

Зокрема, порівняно з минулим роком, кількість компаній, що наймає працівників 50+, збільшилася на 2% (з 77% у 2024 році до 79% у 2025 році).

Паралельно на ринку посилюється увага до інклюзивності загалом. НГО, міжнародні організації, бізнес-асоціації та самі компанії запускають програми з подолання стереотипів, гендерної рівності, адаптації працівників старшого віку, а також формують внутрішні політики diversity & inclusion.

Проте цей процес нерівномірний: великі українські компанії рухаються швидше, тоді як частина малого й середнього бізнесу продовжує орієнтуватися на традиційні патерни рекрутингу. Відтак, прогноз підтверджується, але рух залишається поступовим.

Реінтеграція ветеранів та адаптація

За оцінками профільних організацій, кількість ветеранів на українському ринку праці щороку збільшується. У 2025 році їхня частка серед економічно активного населення стала цілком помітною серед соціальних груп.

Цю тенденцію неможливо ігнорувати, вона стимулює бізнес до появи нових рішень для працевлаштування та перекваліфікації. Роботу з реінтеграцією військових у професійне життя здійснюють 30% роботодавців, працевлаштовують людей з інвалідністю 48% опитаних компаній.

Проте кількість компаній, що на практиці мають повноцінні програми рескілінгу та інтеграції ветеранів залишається обмеженою. Мало того, за рік збільшилася кількість компаній, що не здійснюють таких програм взагалі (з 27% у 2024 році до 35% у 2025 році). Отже, прогноз реалізувався частково.

Системні кроки дійсно існують — є політичний інтерес, нормативні напрацювання та перші робочі моделі інтеграції. Однак до повноцінної, масової інтеграції ветеранів на ринок праці ще далеко: необхідні значні ресурси, чіткі стандарти, ширша участь бізнесу та завершення державних програм.

Також надуємо, що багато ветеранів та ветеранок мають право на низку державних пільг і виплат, але не всі про них знають або користуються ними. Ми розповідаємо , які податкові та інші фінансові пільги діють для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих Захисників і Захисниць.

Раніше ми писали , що багато компаній наразі переживають трансформацію бізнес-моделей, переходять до більш гнучких форматів роботи, інвестують у розвиток управлінських компетенцій та культури продуктивності.

