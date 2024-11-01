Нацбанк почав поступову заміну банкнот — Finance.ua

Нацбанк почав поступову заміну банкнот Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Нацбанк почав поступову заміну банкнот

Сьогодні Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:

банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій.

НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Як проходить вилучення

Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Як вплине на громадян

Заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну.

Вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:

1 та 2 гривні зразків 2003—2007 років — з 01 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003—2007 років — з 01 січня 2023 року;

500 гривень — з 01 серпня 2024 року.

500 гривень зразків 2003—2007 років (тобто банкноти старого зразка) відповідно до Постанови НБУ № 87. Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року банки почали вилучати з обігу банкноти номіналом(тобто банкноти старого зразка) відповідно до Постанови НБУ № 87.

Заміна банкнот старого зразка номіналом 500 гривень на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки клієнтів, адже банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишаються дійсним платіжним засобом і клієнти без обмежень можуть продовжувати ними розраховуватися, не має потреби спеціально їх обмінювати.

Водночас в Україні шахраї все частіше стали підробляти гривневі банкноти. Фальшиві купюри вилучають навіть з банкоматів і кас.

Щоб не купити фальшивку, потрібно перевіряти купюри.

Як перевірити

На банкнотах номіналом 100 і 500 грн є «віконна» захисна стрічка. На банкноті номіналом 100 грн вона має темно-сірий колір, 500 грн — коричневий. Стрічка містить зображення номіналу банкноти і графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Довідка Finance.ua:

Раніше Національний банк України до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!»

Коли в обігу з’являться модифіковані банкноти? Національний банк у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

з 08 серпня 2024 року — номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;

у наступних роках — номіналами 20, 100 та 200 гривень.

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