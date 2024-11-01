Нацбанк почав поступову заміну банкнот — Finance.ua
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Нацбанк почав поступову заміну банкнот

Казна та Політика
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Нацбанк почав поступову заміну банкнот
Нацбанк почав поступову заміну банкнот
Сьогодні Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:
  • банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій.
НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.
Як проходить вилучення
Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.
Як вплине на громадян
Заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну.
Вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:
  • 1 та 2 гривні зразків 2003—2007 років — з 01 жовтня 2020 року;
  • 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003—2007 років — з 01 січня 2023 року;
  • 500 гривень — з 01 серпня 2024 року.
Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року банки почали вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003—2007 років (тобто банкноти старого зразка) відповідно до Постанови НБУ № 87.
Заміна банкнот старого зразка номіналом 500 гривень на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки клієнтів, адже банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишаються дійсним платіжним засобом і клієнти без обмежень можуть продовжувати ними розраховуватися, не має потреби спеціально їх обмінювати.
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Водночас в Україні шахраї все частіше стали підробляти гривневі банкноти. Фальшиві купюри вилучають навіть з банкоматів і кас.
Щоб не купити фальшивку, потрібно перевіряти купюри.
Як перевірити
На банкнотах номіналом 100 і 500 грн є «віконна» захисна стрічка. На банкноті номіналом 100 грн вона має темно-сірий колір, 500 грн — коричневий. Стрічка містить зображення номіналу банкноти і графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше Національний банк України до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!»
  • Коли в обігу з’являться модифіковані банкноти? Національний банк у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:
  • з 08 серпня 2024 року — номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;
  • у наступних роках — номіналами 20, 100 та 200 гривень.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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