НБУ випустив в обіг оновлену банкноту 20 гривень — Finance.ua

Національний банк України з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Головна відмінність

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!».

Усі інші елементи дизайну та захисту залишилися такими ж, як у банкнотах зразка 2018 року. Їхні зображення та описи доступні на сайті Нацбанку

Чи треба спеціально обмінювати старі банкноти

Нові банкноти НБУ постачатиме банки та інкасаційні компанії. Вони надходитимуть клієнтам під час видачі готівки та поступово замінюватимуть зношені й пошкоджені купюри.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

Банкноти попередніх років випуску залишаються законним платіжним засобом і прийматимуться без обмежень на всій території України для будь-яких розрахунків та зарахувань на рахунки.

Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року Національний банк почав поступово замінювати банкноти 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні. Також вже поступово виводять з обігу та замінюють на новіші гривні іншого номіналу:

1 та 2 гривні зразків 2003—2007 років — з 1 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003—2007 років — з 1 січня 2023 року;

500 гривень — з 1 серпня 2024 року.

Станом на 1 липня сума готівки в обігу в Україні становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж на початку року (822,4 млрд гривень). На одного жителя України припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року — 63 та 186 шт. відповідно). Серед банкнот найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, найменше — номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

