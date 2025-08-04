Як змінювався вигляд і номінал українських грошей (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювався вигляд і номінал українських грошей (інфографіка) Сьогодні 09:15

Як змінювався вигляд і номінал українських грошей (інфографіка)

Понад чверть століття тому, у вересні 1996 року, в обіг була введена гривня — національна валюта незалежної України. Тоді вона стала символом нової державності та важливим етапом у формуванні фінансової системи країни. Відтоді гривня не лише зберегла свою назву, а й пройшла низку помітних змін — як у зовнішньому вигляді, так і в структурі номіналів. Як саме змінювалась гривня з 1996 року — розповідаємо далі.

У 1996 році в рамках грошової реформи й переходу від купонів до гривень було введено в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Одногривнева купюра мала два зразки. Тоді ж в обігу зʼявилися монети по 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок.

Вже наступного року НБУ впровадив додаткові зразки банкнот номіналом 2, 5, 10 і 20 гривень, також у 1997 році вперше побачила світ альтернативна версія одногривневої банкноти у вигляді монети. До 2000 року змін щодо вигляду та номіналу української валюти більше не було.

У 2000-му та 2001-му відбулося незначне оновлення дизайну банкнот номіналом 10, 20, 2 і 5 гривень — змінилися кольори та відтінки. Крім того, в обіг уперше введено купюру номіналом 200 гривень.

У 2003 році Нацбанк оновив зразок банкноти 20 гривень, а в 2004-му відбулося масове оновлення: оновлено банкноти номіналом 1, 2, 5, 10 і 50 гривень, а також одногривневу монету.

У 2005-му було оновлено банкноту номіналом 100 гривень, до 2014-го вона не змінювала свій вигляд.

У 2006-му та 2007-му зміни торкнулися банкнот 1, 10 і 200 гривень. Також у 2006 році вперше збільшили номінал українських банкнот до 500 гривень: до 2019-го це була банкнота найбільшої вартості в Україні.

З 2007 до 2014 року тривав період без жодних змін вигляду і номіналу українських грошей, поки не вирішили оновити купюру у 100 гривень та здійснити незначне оновлення 10 копійок, які у 2025 році почнуть виводити з обігу.

З 2018 року в обіг увійшли нові монети номіналом 1 і 2 гривні, пізніше в обіг ввели також 5 гривень (2019-ий) та 10 гривень (2020-ий) у вигляді монет.

Із 2020 року Національний банк виводить із обігу всі банкноти зразків до 2003 року. Вони підлягають обміну до завершення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його завершення.

Нагадаємо, НБУ розглядає можливість поетапного вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. За його словами, вони вже практично не використовуються в розрахунках.

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