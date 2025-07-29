У Нацбанку розповіли, що планують робити з монетами 50 копійок — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, що планують робити з монетами 50 копійок Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

У Нацбанку розповіли, що планують робити з монетами 50 копійок

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив , що НБУ розглядає можливість поетапного вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. За його словами, вони вже практично не використовуються в розрахунках.

Натомість ситуація з монетами номіналом 50 копійок інша — попит на них стабільний, особливо в торгівлі. Тому їх і далі карбуватимуть та поповнюватимуть обіг.

Пишний також наголосив, що Нацбанк не відмовляється від ініціативи щодо заміни терміна «копійка» на «шаг». Це питання не пов’язане з кількістю монет, їхнім дизайном чи матеріалом. Йдеться насамперед про символічний розрив з російською фінансовою традицією.

«Це остаточне відмежування від москви, мінська, тирасполя, де „ходить“ копійка. Адже на законодавчому рівні в незалежній Україні саме копійка все ще визначена як одна сота фракція гривні. А тому ціни в магазинах, будь-яка фінансова документація, кожен чек у вашому гаманці містять російську назву. Відродження шагу поверне українським монетам власну ідентичність та по суті завершить грошову реформу, розпочату в 1996 році», — пояснив голова НБУ.

Нагадаємо, Національний банк пропонує з 1 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Відповідно, припиниться карбування монет номіналом 10 копійок та поповнення ними готівкового обігу (додатковий випуск).

Рішення про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дасть змогу скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

У вересні минулого року стало відомо про те, що Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети з «копійок» на «шаги». У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, Національний банк зможе перейти до практичного втілення ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.