У Нацбанку розповіли, що планують робити з монетами 50 копійок — Finance.ua
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У Нацбанку розповіли, що планують робити з монетами 50 копійок

Казна та Політика
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У Нацбанку розповіли, що планують робити з монетами 50 копійок
У Нацбанку розповіли, що планують робити з монетами 50 копійок
Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що НБУ розглядає можливість поетапного вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. За його словами, вони вже практично не використовуються в розрахунках.
Натомість ситуація з монетами номіналом 50 копійок інша — попит на них стабільний, особливо в торгівлі. Тому їх і далі карбуватимуть та поповнюватимуть обіг.
Пишний також наголосив, що Нацбанк не відмовляється від ініціативи щодо заміни терміна «копійка» на «шаг». Це питання не пов’язане з кількістю монет, їхнім дизайном чи матеріалом. Йдеться насамперед про символічний розрив з російською фінансовою традицією.
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«Це остаточне відмежування від москви, мінська, тирасполя, де „ходить“ копійка. Адже на законодавчому рівні в незалежній Україні саме копійка все ще визначена як одна сота фракція гривні. А тому ціни в магазинах, будь-яка фінансова документація, кожен чек у вашому гаманці містять російську назву. Відродження шагу поверне українським монетам власну ідентичність та по суті завершить грошову реформу, розпочату в 1996 році», — пояснив голова НБУ.
Нагадаємо, Національний банк пропонує з 1 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Відповідно, припиниться карбування монет номіналом 10 копійок та поповнення ними готівкового обігу (додатковий випуск).
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Рішення про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дасть змогу скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.
У вересні минулого року стало відомо про те, що Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети з «копійок» на «шаги». У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, Національний банк зможе перейти до практичного втілення ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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