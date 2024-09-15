Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг» — Finance.ua
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Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг»

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Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг»
Чи підтримують українці заміну назви «копійка» на «шаг», Фото: Getty Images
Понад половина українців (57%) вважає заміну назви «копійка» на «шаг» недоцільною.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.
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«Команда Rakuten Viber запитала українців, чи підтримують вони заміну копійки на шаг. В опитуванні в офіційному каналі „Rakuten Viber Україна“ взяло участь понад 29 тисяч респондентів», — йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, на запитання «Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?» 57% респондентів відповіли «не підтримую, це зайве», 24% - «так, повністю підтримую» і 19% - «мені все одно, не думаю про таке наразі».
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.
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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети з «копійок» на «шаги», оскільки саме так називали дрібні гроші за часів Гетьманщини та на початку XX століття.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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