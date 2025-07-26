Готівки в обігу побільшало: які купюри та монети найпопулярніші — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Готівки в обігу побільшало: які купюри та монети найпопулярніші

Казна та Політика
127
Готівки в обігу побільшало: які купюри та монети найпопулярніші
Готівки в обігу побільшало: які купюри та монети найпопулярніші
Станом на 1 липня сума готівки в обігу в Україні становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж на початку року (822,4 млрд гривень).
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Читайте також
«Якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю», — йдеться у повідомленні.
У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень.
Готівки в обігу побільшало: які купюри та монети найпопулярніші
На одного жителя України припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року — 63 та 186 шт. відповідно).

Яких купюр та монет в обігу найбільше

Серед банкнот найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, найменше — номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно).
Читайте також
Найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше — номіналом 10 гривень (4,4% та 2% від загальної кількості в обігу відповідно).
Роль монет номіналом 10 копійок у готівкових розрахунках за товари та послуги поступово зменшується, а на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі.
За даними Нацбанку, найбільший темп приросту за перше півріччя припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 2,2% та 0,2% відповідно порівняно з початком цього року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems