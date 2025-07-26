Готівки в обігу побільшало: які купюри та монети найпопулярніші — Finance.ua

Готівки в обігу побільшало: які купюри та монети найпопулярніші Вчора 09:16 — Казна та Політика

Готівки в обігу побільшало: які купюри та монети найпопулярніші

Станом на 1 липня сума готівки в обігу в Україні становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж на початку року (822,4 млрд гривень).

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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«Якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю», — йдеться у повідомленні.

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень.

На одного жителя України припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року — 63 та 186 шт. відповідно).

Яких купюр та монет в обігу найбільше

Серед банкнот найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, найменше — номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

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Найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше — номіналом 10 гривень (4,4% та 2% від загальної кількості в обігу відповідно).

Роль монет номіналом 10 копійок у готівкових розрахунках за товари та послуги поступово зменшується, а на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі.

За даними Нацбанку, найбільший темп приросту за перше півріччя припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 2,2% та 0,2% відповідно порівняно з початком цього року.

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