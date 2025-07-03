У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів — Finance.ua

У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів
Усі банкомати та термінали для внесення готівки в Польщі повинні адаптуватися до нових стандартів, що випливають із Закону про доступність, який імплементує Європейський закон ЄС про доступність. Нові правила застосовуються з 28 червня 2025 року.
Про це пише in Poland.
Положення Закону набули чинності 28 червня 2025 року, і з цієї дати суб’єкти господарювання повинні виводити на ринок продукти, що відповідають вимогам доступності, а також пропонувати та надавати доступні послуги відповідно до положень цього Закону.
Одним із ключових елементів реформи є впровадження багатоканальної системи зв’язку в банкоматах. Вся інформація, що відображається на екрані, матиме свої аудіоеквіваленти.
Банкомати будуть оснащені роз’ємами для навушників, що дозволить незрячим та слабозорим людям самостійно користуватися пристроями завдяки функції голосового зчитування.
Зміни також торкнуться цифрових клавіатур — клавіша з цифрою 5 буде тактильно позначена, що полегшить орієнтування людям із проблемами зору. Крім того, на екрани матимуть режими високої контрастності, альтернативні форми комунікації (текст, графічні символи, звукові сигнали), а також буде збільшено час на виконання дій. Конструкцію пристроїв буде перероблено таким чином, щоб керування вимагало мінімальних фізичних зусиль для людей з обмеженими можливостями пересування.
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