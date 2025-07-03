У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів

Фінтех і Картки
1
У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів
У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів
Усі банкомати та термінали для внесення готівки в Польщі повинні адаптуватися до нових стандартів, що випливають із Закону про доступність, який імплементує Європейський закон ЄС про доступність. Нові правила застосовуються з 28 червня 2025 року.
Про це пише in Poland.
Положення Закону набули чинності 28 червня 2025 року, і з цієї дати суб’єкти господарювання повинні виводити на ринок продукти, що відповідають вимогам доступності, а також пропонувати та надавати доступні послуги відповідно до положень цього Закону.
Одним із ключових елементів реформи є впровадження багатоканальної системи зв’язку в банкоматах. Вся інформація, що відображається на екрані, матиме свої аудіоеквіваленти.
Читайте також
Банкомати будуть оснащені роз’ємами для навушників, що дозволить незрячим та слабозорим людям самостійно користуватися пристроями завдяки функції голосового зчитування.
Зміни також торкнуться цифрових клавіатур — клавіша з цифрою 5 буде тактильно позначена, що полегшить орієнтування людям із проблемами зору. Крім того, на екрани матимуть режими високої контрастності, альтернативні форми комунікації (текст, графічні символи, звукові сигнали), а також буде збільшено час на виконання дій. Конструкцію пристроїв буде перероблено таким чином, щоб керування вимагало мінімальних фізичних зусиль для людей з обмеженими можливостями пересування.
Читайте також
Фінансовим установам доведеться подбати про усунення фізичних бар’єрів навколо банкоматів. Доступ до пристроїв має бути зручний для людей на інвалідних візках.
За матеріалами:
inpoland
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems