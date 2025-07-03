У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів — Finance.ua

У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів Сьогодні 19:01 — Фінтех і Картки

У Польщі буде легше зняти готівку з банкоматів

Усі банкомати та термінали для внесення готівки в Польщі повинні адаптуватися до нових стандартів, що випливають із Закону про доступність, який імплементує Європейський закон ЄС про доступність. Нові правила застосовуються з 28 червня 2025 року.

Про це пише in Poland.

Положення Закону набули чинності 28 червня 2025 року, і з цієї дати суб’єкти господарювання повинні виводити на ринок продукти, що відповідають вимогам доступності, а також пропонувати та надавати доступні послуги відповідно до положень цього Закону.

Одним із ключових елементів реформи є впровадження багатоканальної системи зв’язку в банкоматах. Вся інформація, що відображається на екрані, матиме свої аудіоеквіваленти.

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Банкомати будуть оснащені роз’ємами для навушників, що дозволить незрячим та слабозорим людям самостійно користуватися пристроями завдяки функції голосового зчитування.

Зміни також торкнуться цифрових клавіатур — клавіша з цифрою 5 буде тактильно позначена, що полегшить орієнтування людям із проблемами зору. Крім того, на екрани матимуть режими високої контрастності, альтернативні форми комунікації (текст, графічні символи, звукові сигнали), а також буде збільшено час на виконання дій. Конструкцію пристроїв буде перероблено таким чином, щоб керування вимагало мінімальних фізичних зусиль для людей з обмеженими можливостями пересування.

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Фінансовим установам доведеться подбати про усунення фізичних бар’єрів навколо банкоматів. Доступ до пристроїв має бути зручний для людей на інвалідних візках.

inpoland За матеріалами:

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