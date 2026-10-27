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У Литві створили реактивний дрон-перехоплювач шахедів — деталі (фото)

Фінтех і Картки
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У Литві створили реактивний дрон-перехоплювач шахедів — деталі (фото)
У Литві створили реактивний дрон-перехоплювач шахедів — деталі (фото)
Стратегічний оборонний альянс (СДА) представив реактивний безпілотник-перехоплювач X-12, один з елементів багаторівневої системи протиповітряної оборони, що розробляється СДА.
Про це повідомило видання Delfi.
Представник асоціації Річардас Савіцкас зазначає, що X-12 — це безпілотний літальний апарат з турбореактивним двигуном, призначений для перехоплення та збивання повітряних цілей, зокрема реактивних безпілотників «Геран-5» та «Шахед», що використовуються росією.
Розробники технології, яка вже пройшла випробування у бойових умовах в Україні, впевнені, що вона може значно посилити протиповітряну оборону нашої країни та навіть змінити хід війни.
Міністерство національної оборони також вітає можливість інтеграції таких безпілотників в систему протиповітряної оборони Литви.
Асоціація Strategic Defense Alliance (SDA), яка об’єднує українські, литовські та латвійські компанії у сфері оборонних технологій, представила X-12 як один з елементів багаторівневої системи протиповітряної оборони, що розробляється SDA.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
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