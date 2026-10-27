Стратегічний оборонний альянс (СДА) представив реактивний безпілотник-перехоплювач X-12, один з елементів багаторівневої системи протиповітряної оборони, що розробляється СДА.

Про це повідомило видання Delfi

Представник асоціації Річардас Савіцкас зазначає, що X-12 — це безпілотний літальний апарат з турбореактивним двигуном, призначений для перехоплення та збивання повітряних цілей, зокрема реактивних безпілотників «Геран-5» та «Шахед», що використовуються росією.

Розробники технології, яка вже пройшла випробування у бойових умовах в Україні, впевнені, що вона може значно посилити протиповітряну оборону нашої країни та навіть змінити хід війни.

Міністерство національної оборони також вітає можливість інтеграції таких безпілотників в систему протиповітряної оборони Литви.