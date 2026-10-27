0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оплатити іспити та посвідчення водія тепер можна онлайн

Фінтех і Картки
98
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Учениця автошколи перед практичним іспитом на водійське посвідчення
Учениця автошколи перед практичним іспитом на водійське посвідчення
В Україні розширили перелік адміністративних послуг сервісних центрів МВС, за які можна заплатити онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Які послуги тепер можна оплатити онлайн

Відтепер через систему «Платіжний хаб» доступна оплата:
  • теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення;
  • практичного іспиту на отримання водійського посвідчення,
  • а також його видачі.
Нові можливості запрацювали 27 жовтня.

Як оплатити послуги онлайн

  • Щоб провести оплату, адміністратор сервісного центру формує документ, після чого система автоматично розраховує суму та визначає реквізити.
  • Далі потрібно відсканувати QR-код смартфоном і сплатити через банківський застосунок.
Після транзакції адміністратор одразу бачить підтвердження в базі, тому паперовий чек не потрібен.
Крім нових послуг, через «Платіжний хаб» можна онлайн оплачувати реєстраційні дії з транспортними засобами.
Станом на 20 жовтня система опрацювала понад 440 тис. запитів на загальну суму майже 360 млн грн.

Вартість іспитів та посвідчення водія

Скласти теоретичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС — це коштує 250 грн. Необхідно взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Результат цього іспиту дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення.
Практичний іспит у сервісних центрах МВС коштує 420 грн.
Якщо скласти іспит (теорію чи практику) з першого разу не вдасться, то кожна наступна спроба оплачується окремо.
Перше посвідчення водія видається на 2 роки. Щодо вартості — орієнтовно вона становить 650 грн: бланкова продукція — 420 грн, послуга — 230 грн.
Раніше ми повідомляли, що користувачі застосунку «Дія» тепер можуть обирати між двома поштовими операторами для отримання готових водійських документів. До «Укрпошти» додалася «Нова пошта», через яку можна замовити доставку посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems