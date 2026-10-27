Оплатити іспити та посвідчення водія тепер можна онлайн

Учениця автошколи перед практичним іспитом на водійське посвідчення

В Україні розширили перелік адміністративних послуг сервісних центрів МВС, за які можна заплатити онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Які послуги тепер можна оплатити онлайн

Відтепер через систему «Платіжний хаб» доступна оплата:

теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення;

практичного іспиту на отримання водійського посвідчення,

а також його видачі.

Нові можливості запрацювали 27 жовтня.

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Як оплатити послуги онлайн

Щоб провести оплату, адміністратор сервісного центру формує документ, після чого система автоматично розраховує суму та визначає реквізити.

Далі потрібно відсканувати QR-код смартфоном і сплатити через банківський застосунок.

Після транзакції адміністратор одразу бачить підтвердження в базі, тому паперовий чек не потрібен.

Крім нових послуг, через «Платіжний хаб» можна онлайн оплачувати реєстраційні дії з транспортними засобами.

Станом на 20 жовтня система опрацювала понад 440 тис. запитів на загальну суму майже 360 млн грн.

Вартість іспитів та посвідчення водія

Скласти теоретичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС — це коштує 250 грн. Необхідно взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Результат цього іспиту дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення.

Практичний іспит у сервісних центрах МВС коштує 420 грн.

Якщо скласти іспит (теорію чи практику) з першого разу не вдасться, то кожна наступна спроба оплачується окремо.

Перше посвідчення водія видається на 2 роки. Щодо вартості — орієнтовно вона становить 650 грн: бланкова продукція — 420 грн, послуга — 230 грн.