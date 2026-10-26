Microsoft представила систему штучного інтелекту, яка може послідовно аналізувати стан пацієнта, визначати необхідні обстеження та уточнювати діагноз у міру надходження нових даних.

Під час випробувань на складних клінічних випадках модель продемонструвала більш ніж удвічі вищу точність порівняно з лікарями загальної практики.

Про це повідомляє Reuters.

Розробка компанії отримала назву MAI-DxO. На відміну від моделей, які формують висновок на основі вже зібраних симптомів, аналізів та медичних зображень, ця система відтворює послідовність дій лікаря під час обстеження.

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Спочатку ШІ визначає, яку інформацію потрібно отримати від пацієнта та які симптоми потребують додаткової уваги. Далі система обирає лабораторні аналізи або інші дослідження, оцінює результати й за потреби пропонує наступні кроки.

У процесі діагностики модель переглядає попередні припущення та коригує їх залежно від нових даних. Для цього використовується спеціальний механізм координації — так званий оркестратор, який організовує роботу кількох віртуальних клінічних агентів.

Такий підхід має допомогти системі не лише визначати можливу хворобу, а й обирати обґрунтований шлях до діагнозу.

Дослідники перевірили систему на понад 300 складних медичних випадках, опублікованих у матеріалах клінічних розборів. У цьому тестуванні ШІ, який використовував діагностичний оркестратор, більш ніж удвічі перевершив лікарів загальної практики за точністю встановлення діагнозу.

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Система також показала кращі результати під час оцінювання сценаріїв на основі даних про пацієнтів відділень невідкладної допомоги.