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Microsoft створила ШІ для діагностики хвороб — деталі

Фінтех і Картки
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Microsoft створила ШІ для діагностики хвороб — деталі
Microsoft створила ШІ для діагностики хвороб — деталі
Microsoft представила систему штучного інтелекту, яка може послідовно аналізувати стан пацієнта, визначати необхідні обстеження та уточнювати діагноз у міру надходження нових даних.
Під час випробувань на складних клінічних випадках модель продемонструвала більш ніж удвічі вищу точність порівняно з лікарями загальної практики.
Про це повідомляє Reuters.
Розробка компанії отримала назву MAI-DxO. На відміну від моделей, які формують висновок на основі вже зібраних симптомів, аналізів та медичних зображень, ця система відтворює послідовність дій лікаря під час обстеження.
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Спочатку ШІ визначає, яку інформацію потрібно отримати від пацієнта та які симптоми потребують додаткової уваги. Далі система обирає лабораторні аналізи або інші дослідження, оцінює результати й за потреби пропонує наступні кроки.
У процесі діагностики модель переглядає попередні припущення та коригує їх залежно від нових даних. Для цього використовується спеціальний механізм координації — так званий оркестратор, який організовує роботу кількох віртуальних клінічних агентів.
Такий підхід має допомогти системі не лише визначати можливу хворобу, а й обирати обґрунтований шлях до діагнозу.
Дослідники перевірили систему на понад 300 складних медичних випадках, опублікованих у матеріалах клінічних розборів. У цьому тестуванні ШІ, який використовував діагностичний оркестратор, більш ніж удвічі перевершив лікарів загальної практики за точністю встановлення діагнозу.
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Система також показала кращі результати під час оцінювання сценаріїв на основі даних про пацієнтів відділень невідкладної допомоги.
Водночас дослідники звертають увагу на різницю між такими випробуваннями та реальною медичною практикою. Результати тестів демонструють потенціал технології, але самі по собі не доводять, що вона забезпечуватиме таку саму точність під час роботи з пацієнтами в лікарнях.
За матеріалами:
Finance.ua
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