ПриватБанк запустив відкритий банкінг: як це працює

Згоду на доступ до рахунків інших банків можна скасувати в будь-який момент.

ПриватБанк запустив відкритий банкінг у Приват24 та для ФОП у вебверсії «Приват24 для бізнесу».

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

«За вашою згодою до застосунку можна додати рахунки інших банків: бачити їхні баланси й історію операцій, поповнювати картки й здійснювати перекази», — сказано в повідомленні.

Довіряйте свої гроші лише надійним банкам. Пропозиції від найкращих можна порівняти за допомогою каталогу на Finance.ua

Що таке відкритий банкінг і як він працює

Відкритий банкінг (Open Banking) — це система безпечного обміну фінансовими даними між банками та фінансовими сервісами за згодою користувача.

Так, клієнтам ПриватБанку достатньо мати Приват24, щоб стежити за своїми витратами та балансом на рахунках інших банків чи ініціювати платежі.

У «Приват24 для бізнесу» ФОП також зможуть контролювати історію операцій на всіх своїх бізнес-рахунках і здійснювати платіжні операції.

Рахунки яких банків можна додати до Приват24

Наразі в Приват24 можна додати рахунки таких банків:

Універсал Банк (зокрема рахунки monobank);

ПУМБ;

а́банк;

Глобус.

У «Приват24 для бізнесу»: АТ «Універсал Банк» (зокрема рахунки monobank ).

«ПриватБанк працює над розширенням цього переліку. Згодом клієнти зможуть додати рахунки будь-якого українського банку, який підтримує технологію відкритого банкінгу», — додали у фінустанові.

Як підключити рахунок іншого банку в Приват24

Як підключити рахунок іншого банку в Приват24:

Перейти до розділу «Усі» у верхній частині екрана. Обрати пункт «Відкритий банкінг». Натиснути «Додати рахунок». Ввести дані рахунку, який потрібно підключити.

Згоду на доступ до рахунків інших банків можна скасувати в будь-який момент.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , в 2025 році набули чинності норми глави 4 розділу IV Закону України «Про платіжні послуги», що впроваджують концепцію відкритого банкінгу. Нововведення дозволяє банкам та фінансовим установам надавати інформацію про рахунки користувачів третій стороні.

Згідно з документом, фінансові установи надаватимуть інформацію про рахунки клієнтів виключно зі згоди останніх. Українці зможуть самостійно обирати які дані повідомляти третій стороні та термін дії згоди на поширення інформації.