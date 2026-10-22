ПриватБанк запустив відкритий банкінг: як це працює

У «Приват24 для бізнесу»: АТ «Універсал Банк» (зокрема рахунки monobank).
«ПриватБанк працює над розширенням цього переліку. Згодом клієнти зможуть додати рахунки будь-якого українського банку, який підтримує технологію відкритого банкінгу», — додали у фінустанові.
Як підключити рахунок іншого банку в Приват24
Як підключити рахунок іншого банку в Приват24:
Перейти до розділу «Усі» у верхній частині екрана.
Обрати пункт «Відкритий банкінг».
Натиснути «Додати рахунок».
Ввести дані рахунку, який потрібно підключити.
Згоду на доступ до рахунків інших банків можна скасувати в будь-який момент.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, в 2025 році набули чинності норми глави 4 розділу IV Закону України «Про платіжні послуги», що впроваджують концепцію відкритого банкінгу. Нововведення дозволяє банкам та фінансовим установам надавати інформацію про рахунки користувачів третій стороні.
Згідно з документом, фінансові установи надаватимуть інформацію про рахунки клієнтів виключно зі згоди останніх. Українці зможуть самостійно обирати які дані повідомляти третій стороні та термін дії згоди на поширення інформації.
Також ми розповідали, що відкритий банкінг дозволить українцям отримати зручніші сервіси для управління рахунками та здійснення платежів. Завдяки Open Banking фінтехи та інші платформи отримають клієнтські дані про залишки на рахунках, їхні транзакції, зарахування та виплати. Умовно, в застосунку Portmone можна буде ініціювати платежі з рахунку в ПриватБанку для оплати послуг в Portmone.