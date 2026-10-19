Через Систему BankID НБУ здійснено 33,2 млн успішних ідентифікацій (дані НБУ)
- мобільний застосунок «112 Ukraine» (від ДУ «ЦІТ МВС України») — для зв’язку з усіма екстреними службами (навіть тоді, коли немає інтернету);
- мобільний застосунок «Мій Паспортний Сервіс» (від ДП «Документ») — для оформлення паспортних послуг;
- КПІ ім. Ігоря Сікорського — для доступу до внутрішніх сервісів університету;
- три мікрофінансові установи (ТОВ «ФК «ТЕРРА КРЕДИТ», ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю», ТОВ «ФК «МЕГА КРЕДИТ») —для віддаленої ідентифікації під час видачі онлайн-кредитів.
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