Через Систему BankID НБУ здійснено 33,2 млн успішних ідентифікацій (дані НБУ)

У 3-му кварталі 2026 року через Систему BankID НБУ здійснено 33,2 млн успішних ідентифікацій (на 1% більше, ніж у попередньому кварталі).

У середньому — це 360 тис. ідентифікацій за добу.

Про це пише НБУ.

За цей час додалися такі нові сервіси, у яких можна авторизуватися через Систему BankID НБУ:

Мобільний застосунок «Армія+» — у вересні застосунок підключено до системи напряму, що спрощує авторизацію для військовослужбовців.

Така інтеграція є продовженням співпраці НБУ та Міністерства оборони України, що почалася із «Резерв+»;

мобільний застосунок «112 Ukraine» (від ДУ «ЦІТ МВС України») — для зв’язку з усіма екстреними службами (навіть тоді, коли немає інтернету);

мобільний застосунок «Мій Паспортний Сервіс» (від ДП «Документ») — для оформлення паспортних послуг;

КПІ ім. Ігоря Сікорського — для доступу до внутрішніх сервісів університету;

три мікрофінансові установи (ТОВ «ФК «ТЕРРА КРЕДИТ», ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю», ТОВ «ФК «МЕГА КРЕДИТ») —для віддаленої ідентифікації під час видачі онлайн-кредитів.

Читайте також НБУ ухвалив пакет заходів для кредитної підтримки економіки — подробиці

Раніше НБУ ухвалив третій пакет регуляторних заходів для кредитної підтримки економіки в умовах погіршення безпекової ситуації.