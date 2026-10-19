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Через Систему BankID НБУ здійснено 33,2 млн успішних ідентифікацій (дані НБУ)

Фінтех і Картки
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Через Систему BankID НБУ здійснено 33,2 млн успішних ідентифікацій (дані НБУ)
Через Систему BankID НБУ здійснено 33,2 млн успішних ідентифікацій (дані НБУ)
У 3-му кварталі 2026 року через Систему BankID НБУ здійснено 33,2 млн успішних ідентифікацій (на 1% більше, ніж у попередньому кварталі).
У середньому — це 360 тис. ідентифікацій за добу.
Про це пише НБУ.
За цей час додалися такі нові сервіси, у яких можна авторизуватися через Систему BankID НБУ:
Через Систему BankID НБУ здійснено 33,2 млн успішних ідентифікацій (дані НБУ)
Мобільний застосунок «Армія+» — у вересні застосунок підключено до системи напряму, що спрощує авторизацію для військовослужбовців.
Така інтеграція є продовженням співпраці НБУ та Міністерства оборони України, що почалася із «Резерв+»;
  • мобільний застосунок «112 Ukraine» (від ДУ «ЦІТ МВС України») — для зв’язку з усіма екстреними службами (навіть тоді, коли немає інтернету);
  • мобільний застосунок «Мій Паспортний Сервіс» (від ДП «Документ») — для оформлення паспортних послуг;
  • КПІ ім. Ігоря Сікорського — для доступу до внутрішніх сервісів університету;
  • три мікрофінансові установи (ТОВ «ФК «ТЕРРА КРЕДИТ», ТОВ «КРЕДИТ ТУ Ю», ТОВ «ФК «МЕГА КРЕДИТ») —для віддаленої ідентифікації під час видачі онлайн-кредитів.
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За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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