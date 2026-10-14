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НБУ ухвалив пакет заходів для кредитної підтримки економіки — подробиці

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НБУ ухвалив пакет заходів для кредитної підтримки економіки — подробиці
НБУ ухвалив пакет заходів для кредитної підтримки економіки — подробиці
НБУ ухвалив третій пакет регуляторних заходів для кредитної підтримки економіки в умовах погіршення безпекової ситуації.

Які зміни

Цього разу зміни спрямовані на оборонно-промисловий та енергетичний сектори, а також збереження доступу до фінансування для постраждалих компаній.

Що передбачено

  • Збільшення з 0,3 до 0,75 коефіцієнта ліквідності застави майнових прав на грошову виручку за договорами із суб’єктами сектору безпеки та оборони, гарантованим покупцем та оператором системи передачі електроенергії.
Це дасть змогу підприємствам ОПК та енергетики залучати більші обсяги кредитування під державні контракти.
  • Право банків ураховувати фактичну вартість застави у вигляді товарів в обороті або переробці за кредитами строком до 18 місяців.
  • Це сприятиме кредитуванню підприємств під заставу товарів та гнучкішому управлінню запасами.
Право банків оцінювати спроможність постраждалих від війни підприємств обслуговувати борг на основі прогнозних показників діяльності.
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Норма поширюватиметься на компанії, майно яких зазнало значного пошкодження, знищення або мінування, незалежно від їхнього розташування. Це дасть змогу враховувати потенціал відновлення бізнесу під час оцінки кредитного ризику. Крім того, спрощено підходи до оцінки кредитного ризику в межах державних програм підтримки кредитування.
«Банки зможуть зберігати групову або спрощену оцінку кредитного ризику та не розпочинати процедури управління проблемними активами в разі прострочення доходів, що підлягають частковій компенсації Національною установою розвитку», — написав регулятор.
Раніше НБУ змінив правила фінансового моніторингу для банків і небанківських установ.
НБУ уточнив порядок взяття на облік і зняття з обліку в спеціально уповноваженому органі небанківських установ, які перебувають під його наглядом. Також регулятор оновив правила інформаційного обміну між установами та СУО з питань фінансового моніторингу.
Раніше установи подавали відповідну інформацію за правилами, визначеними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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