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НБУ змінив правила фінансового моніторингу для банків і небанківських установ

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Банки та установи мають три місяці для приведення своїх внутрішніх процедур та порядків у відповідність до змін
Банки та установи мають три місяці для приведення своїх внутрішніх процедур та порядків у відповідність до змін
Національний банк України уточнив правила взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (СУО) у сфері фінансового моніторингу. Регулятор також оновив окремі процедури фінансового моніторингу в банках і небанківських установах, зокрема щодо ведення реєстрів повідомлень та дистанційної верифікації клієнтів.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Що зміниться у фінансовому моніторингу

НБУ уточнив порядок взяття на облік і зняття з обліку в спеціально уповноваженому органі небанківських установ, які перебувають під його наглядом. Також регулятор оновив правила інформаційного обміну між установами та СУО з питань фінансового моніторингу.
Раніше установи подавали відповідну інформацію за правилами, визначеними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Крім того, Національний банк удосконалив окремі вимоги до ведення банками та небанківськими установами реєстрів відповідних повідомлень.
Ще одна зміна стосується дистанційної верифікації фізичних осіб. НБУ оновив процедури, за якими банки можуть перевіряти клієнтів віддалено, використовуючи інформацію з бюро кредитних історій.

Коли набудуть чинності нові правила

Такі зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2026 року № 116 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу», що набирала чинності 10 жовтня 2026 року.
Банки та установи мають три місяці для приведення своїх внутрішніх процедур та порядків у відповідність до змін, затверджених Постановою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в межах нової програми з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері AML/CFT (протидія відмиванню коштів і фінансуванню тероризму). Вони зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику, який є частиною програми з МВФ.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУФінансовий моніторинг
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