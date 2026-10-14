Клієнт більше не вважає бренд «своїм»? Що бізнесу робити, аби потрапити в рекомендації ШІ

Штучний інтелект поступово стає новим посередником між бізнесом і споживачем: він порівнює пропозиції, рекомендує товари та допомагає обирати фінансові продукти. Водночас присутність бренду у видачі ШІ ще не гарантує, що клієнт купить саме в нього.

Тож, як змінюється поведінка споживачів і що компаніям робити, щоб залишатися помітними, обговорили учасники дискусії «Кінець лояльності? Кому належить клієнт і як його повернути, якщо вибір за нього робить ШІ» на конференції FinRetail-2026

Хочете розібратися у своїх фінансах і зрозуміти, як накопичувати капітал, не відмовляючись від звичного рівня життя? В Академії Мінфін є курси на різні фінансові теми — від особистого бюджету й фінпланування до розбору конкретних інвестиційних інструментів. Оберіть напрям відповідно до своїх цілей, а щоб ознайомитися з форматом навчання, перегляньте перший урок будь-якого курсу безкоштовно.

ШІ вже впливає на вибір, але нова поведінка ще формується

Кирило Тепляков, Chief Product Officer Prom.ua, звернув увагу на те, що бізнесу потрібно адаптуватися до нових способів пошуку інформації. За його словами, понад 50% трафіку, який бачить платформа, генерують не люди, а боти ШІ-моделей. Вони збирають інформацію із сайтів, на основі якої формуються відповіді та рекомендації для користувачів.

«Ми багато інвестуємо в те, щоб різні ШІ-моделі нас розуміли: про що наш сайт та що ми можемо порекомендувати нашим клієнтам», — пояснив Тепляков.

Водночас масового переходу до щоденного використання ШІ для покупок поки не відбулося. За наведеними ним даними, 35 % українців принаймні раз зверталися до штучного інтелекту із запитом. Проте це ще не означає, що вони систематично змінюють через нього свої споживчі звички.

Чи може ШІ переманити клієнта банку

Для банків вплив штучного інтелекту залежить від складності продукту. Сергій Грабчак, директор з маркетингу Ощадбанк , розповів, що сам звертався до ШІ, аби обрати преміальну картку, і серед рекомендацій була пропозиція саме його банку.

Однак із кредитами та депозитами ситуація складніша. Навіть якщо ШІ порекомендує вигідну іпотеку, клієнт може не відповідати вимогам банку або зіткнутися з обмеженнями під час оформлення. А приваблива депозитна ставка в рекомендаціях не обов’язково означає, що фінансовій установі можна довіряти.

«Є такі важливі елементи, як довіра, безпека та спроможність. І на це не вплине жоден інструмент ШІ», — наголосив Грабчак.

Отже, штучний інтелект може спростити початковий пошук, але остаточне рішення щодо складних фінансових продуктів і надалі потребуватиме оцінки умов та надійності установи.

Чому ціни недостатньо, щоб покупець повернувся

Олексій Бабич, директор з маркетингу UPG, зазначив, що клієнт обирає не лише раціонально, а й емоційно. За його словами, компанія вже бачить клієнтів, які приходять за рекомендаціями ШІ, зокрема шукаючи, де дешевше заправитися.

Проте коли споживач має вибір серед великої кількості АЗС, вирішальними стають не тільки ціна та зручність, а й упізнаваність бренду. Саме тому бізнесу важливо регулярно нагадувати про себе, формувати позитивний досвід і підтримувати емоційний зв’язок із покупцем.

«Чим частіше ми йому про це нагадуємо, тим краще ми його схиляємо до майбутнього вибору», — пояснив Бабич.

Як потрапити в рекомендації Gemini

Григорій Хроненко, Industry Manager, Tech & Retail у Google, пояснив, що поява ШІ змінює акценти в цифровому маркетингу. Якщо раніше рекламодавці часто орієнтувалися на перегляди та переходи, то тепер ключовим стає результат — цільова дія користувача в межах визначеного бюджету.

Щоб підвищити шанси потрапити до рекомендацій Gemini, бізнесу варто почати з якісної пошукової оптимізації (SEO). Хроненко виокремив три складові: унікальний контент, корисність інформації для споживача та її різноманітне подання, зокрема за допомогою візуальних матеріалів.

Читайте також За що роботодавці платитимуть людям в епоху ШІ

«Всі ті правила, які лежать в основі SEO, притаманні й ШІ-системам», — зазначив він.

Також Google тестує Universal Commerce Protocol — протокол, покликаний полегшити взаємодію ШІ-систем із торговельними сервісами та даними про товари. Для бізнесу це додатковий аргумент на користь якісних, структурованих і актуальних даних.

Що бізнесу робити вже зараз

Учасники дискусії радять бізнесу не протиставляти роботу з ШІ традиційному маркетингу, а розвивати обидва напрями. Насамперед варто адаптувати сайт до пошукових систем і ШІ-моделей: публікувати унікальний та корисний контент, чітко описувати переваги продуктів, актуалізувати ціни й умови, а також структурувати інформацію так, щоб її було легко знаходити та використовувати у відповідях ШІ.

Водночас самої присутності в рекомендаціях недостатньо. Компаніям потрібно відстежувати, звідки приходять клієнти, які канали приводять до покупок і що впливає на повторний продаж. Для банків це означає не лише конкурувати ставками, а й спрощувати оформлення продуктів, підтримувати довіру та прозоро пояснювати умови. Для ритейлу — поєднувати конкурентні ціни зі зручністю, якістю сервісу й послідовною комунікацією з аудиторією.

Окрему увагу варто приділити власним програмам лояльності та прямим каналам комунікації з клієнтами. Якщо споживач щоразу обирає товар лише за рекомендацією алгоритму, бренд ризикує втратити контакт із ним. Тому бізнесу важливо створювати причини повертатися: персональні пропозиції, якісний клієнтський досвід і зрозумілі переваги, які конкуренти не можуть легко скопіювати.

Підсумовуючи дискусію, модераторка Марина Авдєєва, співвласниця «Арсенал Страхування» та засновниця Easy Peasy Insurtech, наголосила: