Відсутні дані в Резерв+: як стати на облік (думка юриста)

Українці, які ніколи не ставали на військовий облік, можуть не знайти нічого про себе у застосунку «Резерв+».

Попри постанову уряду про автоматичну реєстрацію, багатьом доведеться йти в таких випадках до військкомату особисто. Але правознавці попередили про ризик миттєвої мобілізації для чоловіків старше 25 років після проходження ВЛК.

Про це заявив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Чому у Резерв+ може бути відсутня інформація

Громадяни, які жодного разу в житті не відвідували територіальні центри комплектування, стикаються з повною відсутністю своїх даних у мобільному застосунку «Резерв+».

Юрист Владислав Дерій пояснює, що цей електронний інструмент підтягує інформацію виключно з Єдиного державного реєстру «Оберіг». Оскільки людина ніколи не ставала на облік, її особової справи фізично не існує, відповідно, цифрова система також залишається порожньою.

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Згідно з пунктом 14−3 урядової постанови № 1487, чоловіків віком від 25 до 60 років мають вносити до бази дистанційно. Це відбувається завдяки інформаційному обміну між демографічним реєстром, базами міграційної служби та системою «Оберіг» через платформу «Трембіта», як того вимагає стаття 14 профільного закону.

Коли треба іти до військкомату

Проте, якщо цифрова інтеграція з певних причин не спрацювала, українцям доводиться йти до військкомату за місцем прописки або за адресою довідки ВПО самостійно.

Раніше писали, що в «Резерв+» відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.