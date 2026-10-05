Відстрочки в «Резерв+» відновили

В «Резерв+» відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

У понеділок, 5 жовтня, в Міноборони розповіли, що технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності було завершено.

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Після цього оформлення відстрочок у застосунку «Резерв+» знову доступний.

У МОУ уточнили, що тепер українці знову можуть оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю:

або власною;

або дітей;

або батьків.

«Дякуємо за терпіння», — підсумували в міністерстві.

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Раніше у застосунку Резерв+ поступово з’являється новий спосіб авторизаці ї — через Дію. Після запуску функції користувачі зможуть обирати, як входити в застосунок: за допомогою Дія. Підпису або, як і раніше, через BankID.