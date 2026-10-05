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Відстрочки в «Резерв+» відновили

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Відстрочки в «Резерв+» відновили
Відстрочки в «Резерв+» відновили
В «Резерв+» відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
У понеділок, 5 жовтня, в Міноборони розповіли, що технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності було завершено.
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Після цього оформлення відстрочок у застосунку «Резерв+» знову доступний.
У МОУ уточнили, що тепер українці знову можуть оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю:
  • або власною;
  • або дітей;
  • або батьків.
«Дякуємо за терпіння», — підсумували в міністерстві.
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Раніше у застосунку Резерв+ поступово з’являється новий спосіб авторизації — через Дію. Після запуску функції користувачі зможуть обирати, як входити в застосунок: за допомогою Дія. Підпису або, як і раніше, через BankID.
Новий спосіб входу з’являється у користувачів поступово. Тому навіть після оновлення Резерв+ до останньої версії кнопка «Увійти через Дію» може бути доступна не одразу.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
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