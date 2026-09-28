У Резерв+ додали вхід через Дію

У застосунку Резерв+ поступово з’являється новий спосіб авторизації — через Дію. Після запуску функції користувачі зможуть обирати, як входити в застосунок: за допомогою Дія. Підпису або, як і раніше, через BankID.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Новий спосіб входу з’являється у користувачів поступово. Тому навіть після оновлення Резерв+ до останньої версії кнопка «Увійти через Дію» може бути доступна не одразу.

Як увійти в Резерв+ через Дію

Коли новий спосіб авторизації стане доступним, потрібно:

На екрані входу вибрати «Увійти через Дію». Після цього Резерв+ перенаправить користувача в застосунок Дія. Підтвердити вхід за допомогою Дія.Підпису. Після підтвердження повернутися до Резерв+ і продовжити користуватися застосунком.

Для такого способу входу потрібен активний Дія.Підпис. Якщо його ще немає, створити підпис можна в застосунку Дія — за наявності ID-картки або біометричного закордонного паспорта.

Створювати його щоразу не потрібно. Після активації Дія. Підпис можна використовувати багаторазово.

Якщо функція входу через Дію ще недоступна або не вдається скористатися Дія. Підписом, авторизуватися можна через BankID.

Які ще зміни з’явилися в Резерв+

В оновленні також покращили кілька інших функцій застосунку. Зокрема, авторизацію зробили стабільнішою: розробники усунули помилки та затримки, які могли виникати під час входу.

Також посилили захист під час авторизації. Тепер користувачі не зможуть встановлювати надто прості PIN-коди, зокрема 1111 або 1234.