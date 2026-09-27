Чи потрібно сплачувати податки зі страхової виплати після ДТП

Після ДТП потерпілий може отримати від страхової компанії компенсацію за пошкоджений автомобіль чи інше майно. Така виплата не вважається оподатковуваним доходом, тому сплачувати податки з неї не потрібно.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Коли страхове відшкодування не оподатковується

Страхові виплати, які фізична особа отримує за договором страхування, не включаються до оподатковуваного доходу, якщо дотримані умови, передбачені Податковим кодексом.

Це правило, зокрема, поширюється на страхові та регламентні виплати за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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Важливо, щоб розмір такої компенсації не перевищував фактичну суму збитків, завданих потерпілому. Її визначають за звичайними цінами на дату здійснення страхової виплати.

Наприклад, якщо після ДТП автомобіль отримав пошкодження на 100 тис. грн, а страхова компанія виплатила потерпілому саме 100 тис. грн відповідно до встановленого розміру збитків, ця сума не включається до оподатковуваного доходу.

Раніше Finance.ua писав , що за результатами січня — червня 2026 року кількість договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників в Україні, що розпочали свою дію, сягнула майже 3,7 млн грн.