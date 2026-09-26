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Коли доведеться платити податки за продаж авто

Особисті фінанси
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Продаж одного авто за рік не оподатковується
Продаж одного авто за рік не оподатковується, Фото: magnific
Продаж першого автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року не оподатковується. За другий проданий транспортний засіб потрібно сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору, а за третій і кожен наступний — уже 18% ПДФО та 5% військового збору.
Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області

Скільки податків доведеться заплатити

Якщо протягом року ви продаєте або обмінюєте один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, отриманий дохід не оподатковується.
Також у такому випадку не потрібно подавати річну податкову декларацію про доходи, якщо немає інших доходів, які підлягають декларуванню.
За продаж другого автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом того самого року доведеться сплатити:
  • 5% ПДФО;
  • 5% військового збору.
Тобто загальне податкове навантаження становитиме 10%.
Якщо протягом року людина продає три або більше транспортних засобів, ПДФО становитиме вже 18%. Додатково сплачується 5% військового збору.
Отже, загальна ставка податків у такому разі становитиме 23%.

Як визначають дохід від продажу

Дохід визначають за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу або міни.
Водночас вартість не може бути нижчою за середньоринкову або оціночну ринкову вартість транспортного засобу (за вибором платника податку).
До цього Finance.ua зазначав, що дохід від продажу золота, срібла та інших банківських металів не оподатковується ПДФО та військовим збором.
За матеріалами:
Finance.ua
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