Коли доведеться платити податки за продаж авто

Продаж одного авто за рік не оподатковується, Фото: magnific

Продаж першого автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року не оподатковується. За другий проданий транспортний засіб потрібно сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору, а за третій і кожен наступний — уже 18% ПДФО та 5% військового збору.

Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області

Скільки податків доведеться заплатити

Якщо протягом року ви продаєте або обмінюєте один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, отриманий дохід не оподатковується.

Також у такому випадку не потрібно подавати річну податкову декларацію про доходи, якщо немає інших доходів, які підлягають декларуванню.

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За продаж другого автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом того самого року доведеться сплатити:

5% ПДФО;

5% військового збору.

Тобто загальне податкове навантаження становитиме 10%.

Якщо протягом року людина продає три або більше транспортних засобів, ПДФО становитиме вже 18%. Додатково сплачується 5% військового збору.

Отже, загальна ставка податків у такому разі становитиме 23%.

Як визначають дохід від продажу

Дохід визначають за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу або міни.

Водночас вартість не може бути нижчою за середньоринкову або оціночну ринкову вартість транспортного засобу (за вибором платника податку).