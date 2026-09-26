Коли доведеться платити податки за продаж авто

Продаж першого автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року не оподатковується. За другий проданий транспортний засіб потрібно сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору, а за третій і кожен наступний — уже 18% ПДФО та 5% військового збору.
Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області
Скільки податків доведеться заплатити
Якщо протягом року ви продаєте або обмінюєте один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, отриманий дохід не оподатковується.
Також у такому випадку не потрібно подавати річну податкову декларацію про доходи, якщо немає інших доходів, які підлягають декларуванню.