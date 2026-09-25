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У Києві набув чинності новий тариф на воду

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Більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду й водовідведення
Більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду й водовідведення
У Києві набув чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення. Вартість холодної води та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Скільки коштуватиме вода в Києві

Новий тариф для населення становить 63,79 грн за 1 куб. м.
Рішення про поступову зміну тарифів Київрада ухвалила 3 вересня 2026 року. Місто планує разом із «Київводоканалом» поступово наближати тарифи до фактичних витрат підприємства, водночас враховуючи інтереси населення.
Тариф, що зараз вводиться в дію для населення, затверджений ще у 2025 році ПрАТ «АК «Київводоканал» Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Чому «Київводоканал» просив підвищити тариф

Як неодноразово зазначали у «Київводоканалі», більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду й водовідведення до позначки 90 грн за куб і більше.
Тарифи на воду
Тарифи на воду
Так, за цей час електроенергія в ціні зросла втричі, пальне — вдвічі, реагенти — втричі.
Крім того, в таких умовах підприємство не може запропонувати працівникам належну зарплату та умови праці. Тому зараз йдеться, з одного боку, про стримання різкого зростання тарифів, з іншого — про порятунок галузі водопостачання і водовідведення, зокрема в Києві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні на початок вересня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 173 075 виконавчих проваджень щодо заборгованості за водопостачання та водовідведення. 28% усіх нових проваджень щодо боргів за воду цьогоріч припадає на Дніпропетровщину.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ТарифиТарифи на водопостачання
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