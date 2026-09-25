У Британії скорочують фінансування програми для українських біженців

У Великій Британії з 1 січня 2027 року скоротять фінансування програми Homes for Ukraine, у межах якої британські родини приймають у своїх домівках українських біженців. Щомісячні виплати господарям зменшать із 350 фунтів стерлінгів до 100.

Про це повідомляє The Guardian.

Програму запустили після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Вона допомогла забезпечити житлом 181 тис. із 234 тис. українців, які відтоді прибули до Великої Британії, шукаючи прихистку.

Тепер британський уряд вирішив скоротити виплати господарям, а також фінансування місцевих органів влади, які отримують кошти за кожного прибулого українця для покриття витрат, пов’язаних із реалізацією програми.

Виплати скоротять із 2027 року

У письмовій заяві Міністерства житлового будівництва, громад та місцевого самоврядування Великої Британії (MHCLG), поданій до парламенту 15 вересня, зазначено, що фінансування місцевих органів влади буде скорочено з 5900 до 3300 фунтів стерлінгів

Нові правила набудуть чинності 1 січня 2027 року.

Один із варіантів, запропонованих урядом, передбачає, що господарі зможуть змінити свій статус на орендодавців і стягувати з українських біженців плату за житло.

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Загалом уряд уже виділив на програму понад 1,81 мільярда фунтів стерлінгів.

Представник MHCLG заявив: «Відданість Великої Британії підтримці українців є непохитною, а програма Homes for Ukraine залишається відкритою. Оскільки програма еволюціонувала від початкових заходів реагування на надзвичайну ситуацію до більш усталеної ініціативи, ці зміни покликані забезпечити її довгострокове майбутнє, водночас зберігаючи підтримку для спонсорів, гостей та місцевих рад».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд Великої Британії оприлюднив деталі другого продовження віз для українців у межах програми Ukrainian Permission Extension (UPE). Йдеться про можливість залишитися в країні ще на 24 місяці для тих, хто вже скористався першим продовженням. Згідно з новими роз’ясненнями: