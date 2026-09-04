Мігранти займають майже кожне п’яте робоче місце у Британії Сьогодні 19:33 — Світ

Британія продовжує залишати двері відкритими для фахівців за дефіцитними напрямами

Велика Британія залишається однією з найпопулярніших країн світу для мігрантів, хоча протягом останніх трьох років уряд послідовно посилює міграційну політику.

Після рекордного зростання міграції у 2022−2023 роках, зокрема на тлі початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, правила в’їзду почали посилюватися, а кількість нових мігрантів — скорочуватися.

Мігранти займають майже кожне п’яте робоче місце у Британії

За даними Migration Observatory, станом на грудень 2025 року дорослі мігранти займали 19% усіх найманих робочих місць у країні — це близько 5,9 млн людей. Якщо враховувати тих, хто на момент отримання номера соціального страхування (National Insurance Number) був громадянином іншої країни, частка зростає до приблизно 20%.

Таким чином, у середньому майже кожне п’яте робоче місце у Британії займає людина, яка приїхала з-за кордону.

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Найбільше мігрантів працює в адміністративних і допоміжних послугах, готельно-ресторанному бізнесі та у сфері охорони здоров’я й соціального догляду. Натомість у державному управлінні та мистецтві їхня присутність значно нижча.

Найбільш помітна ця залежність у Лондоні. Іноземці, які на момент реєстрації не мали британського громадянства, займають 43% усіх робочих місць у місті. У лондонському готельно-ресторанному секторі цей показник сягає 64% — найвищого рівня у країні.

Мігранти працюють і на висококваліфікованих посадах

Стереотип про мігрантів як переважно низькокваліфіковану робочу силу не відповідає структурі їхньої зайнятості. Іноземці працюють в ІТ, фінансах, медицині, освіті, менеджменті, інженерії, науці, виробництві, логістиці, торгівлі, будівництві та сфері послуг.

Водночас серед мігрантів вища частка працівників на обох полюсах ринку — і висококваліфікованих фахівців, і людей на низькокваліфікованих посадах.

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Багато залежить від країни походження: майже 60% працівників, народжених у Північній Америці та Океанії, займають висококваліфіковані посади, насамперед в ІТ, освіті та менеджменті.

Натомість вихідці з країн Східної Європи частіше працюють у прибиранні, обслуговуванні, пакуванні та інших низькокваліфікованих сферах. Тобто міграція одночасно допомагає Британії закривати дефіцит і висококваліфікованих спеціалістів, і працівників на посадах, де складно знайти місцеві кадри.

Британська медицина залежить від іноземних працівників

Одна з галузей, де залежність від іноземної робочої сили особливо помітна, — охорона здоров’я та соціальний догляд. Британська медична система десятиліттями спирається на міжнародний найм лікарів, медсестер та інших фахівців, а у сфері соціального догляду ця залежність стала ще відчутнішою.

У грудні 2025 року близько чверті робочих місць, які займали мігранти з-поза ЄС, припадало на health and care. Після відкриття для працівників догляду доступу до Skilled Worker цей потік різко зріс: до кінця 2025 року за маршрутом було видано близько 161 тис. таких віз.

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Водночас від липня 2025 року уряд фактично закрив цей канал для нових працівників з-за кордону. Виходить парадокс: скорочення міграції зачіпає саме ту сферу, де іноземці допомогли закрити гострий дефіцит кадрів.

Для дефіцитних професій залишають можливість залучення іноземців

Водночас Британія продовжує залишати двері відкритими для фахівців за дефіцитними напрямами. Це добре видно з рекомендацій Migration Advisory Committee (MAC) — незалежного консультативного комітету з питань міграції.

У липні 2026 року він запропонував залишити для 28 професій доступ до Temporary Shortage List (TSL) — тимчасового переліку професій із дефіцитом кадрів. Йдеться, зокрема, про окремі інженерні, технічні, виробничі та будівельні спеціальності. Доступ до програми рекомендують надати на 18 місяців.

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