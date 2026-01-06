Скільки компаній у Британії належать українцям і чим вони займаються — дані YouControl
У Великій Британії зафіксовано понад 26,6 тис. записів про компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є близько 25,5 тис. українців.
Такі дані містяться у спільному дослідженні професора КНЕУ, фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.
Масштаби української присутності
Аналітика свідчить про значну активність українців у британському реєстрі компаній. У ньому зафіксовано понад 28,5 тис. записів про компанії, де директорами є або були громадяни України. Загалом ці записи стосуються близько 24,9 тис. осіб.
Окремо реєстр містить 26,6 тис. записів про компанії, у яких бенефіціарами є приблизно 25,5 тис. українців.
Розподіл компаній за статусом (директорство vs власність)
|Статус компанії
|Кількість (Директори — українці)
|Кількість (Власники — українці)
|Активні (Active)
|13,2 тис.
|14,6 тис.
|Припинені (Dissolved)
|13,8 тис.
|10,8 тис.
|Пропозиція про виключення (Strike off)
|1,2 тис.
|1,1 тис.
|У процесі ліквідації (Liquidation)
|116
|87
Понад 14,6 тис. компаній з українськими власниками продовжують активну діяльність.
Значна кількість припинених компаній є типовою для британського ринку, де реєстрація та закриття бізнесу відбуваються швидко й без надмірних процедур.
Частка компаній у статусі ліквідації становить менше 0,5%. Це вказує на те, що українські підприємці переважно завершують діяльність через добровільну ліквідацію, а не через процедури банкрутства.
Де керують українські директори
Розподіл юрисдикцій українських директорів у британських компаніях показує поєднання локальної присутності та дистанційного управління.
Найбільша частка директорів має юрисдикцію Великої Британії — 48,3%, що свідчить про фактичне проживання та управління бізнесом на місці. Ще 38,4% директорів мають юрисдикцію України.
Інші юрисдикції представлені значно меншою часткою:
- Польща — 3,2%;
- Німеччина — 1,4%;
- Іспанія — 0,7%;
- Чехія — 0,6%;
- Італія — 0,4%;
- США — 0,4%;
- ОАЕ — 0,4%.
Галузі з найбільшою українською присутністю
Галузева структура британських компаній з українськими власниками демонструє концентрацію у сфері цифрової економіки та професійних послуг.
Найбільшу частку займає роздрібна торгівля через інтернет або поштові замовлення — 6,6% або 3079 компаній.
Вагому роль відіграє технологічний сектор. Розроблення програмного забезпечення становить 5,1%, консультування з питань інформатизації — 4,4%, інша діяльність у сфері IT — 2,8%. Сукупно IT-напрямок є найбільшим сегментом українського бізнесу у Британії.
Також значну частку мають консультування з питань управління — 3%, рекламні агентства — 2,1%, неспеціалізована оптова торгівля — 2,4%, допоміжні комерційні послуги — 2,4%, інші індивідуальні послуги — 2,3%.
Будівництво житлових будівель замикає першу десятку галузей з часткою 1,9%.
Водночас більшість компаній з українськими власниками працюють за межами топових напрямків, що свідчить про високу диверсифікацію та адаптивність українського бізнесу на британському ринку.
