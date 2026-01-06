0 800 307 555
Скільки компаній у Британії належать українцям і чим вони займаються — дані YouControl

У Великій Британії зафіксовано понад 26,6 тис. записів про компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є близько 25,5 тис. українців.
Такі дані містяться у спільному дослідженні професора КНЕУ, фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.

Масштаби української присутності

Аналітика свідчить про значну активність українців у британському реєстрі компаній. У ньому зафіксовано понад 28,5 тис. записів про компанії, де директорами є або були громадяни України. Загалом ці записи стосуються близько 24,9 тис. осіб.
Окремо реєстр містить 26,6 тис. записів про компанії, у яких бенефіціарами є приблизно 25,5 тис. українців.

Розподіл компаній за статусом (директорство vs власність)

Статус компаніїКількість (Директори — українці)Кількість (Власники — українці)
Активні (Active)13,2 тис.14,6 тис.
Припинені (Dissolved)13,8 тис.10,8 тис.
Пропозиція про виключення (Strike off)1,2 тис.1,1 тис.
У процесі ліквідації (Liquidation)11687
Понад 14,6 тис. компаній з українськими власниками продовжують активну діяльність.
Значна кількість припинених компаній є типовою для британського ринку, де реєстрація та закриття бізнесу відбуваються швидко й без надмірних процедур.
Частка компаній у статусі ліквідації становить менше 0,5%. Це вказує на те, що українські підприємці переважно завершують діяльність через добровільну ліквідацію, а не через процедури банкрутства.

Де керують українські директори

Розподіл юрисдикцій українських директорів у британських компаніях показує поєднання локальної присутності та дистанційного управління.
Найбільша частка директорів має юрисдикцію Великої Британії — 48,3%, що свідчить про фактичне проживання та управління бізнесом на місці. Ще 38,4% директорів мають юрисдикцію України.
Інші юрисдикції представлені значно меншою часткою:
  • Польща — 3,2%;
  • Німеччина — 1,4%;
  • Іспанія — 0,7%;
  • Чехія — 0,6%;
  • Італія — 0,4%;
  • США — 0,4%;
  • ОАЕ — 0,4%.

Галузі з найбільшою українською присутністю

Галузева структура британських компаній з українськими власниками демонструє концентрацію у сфері цифрової економіки та професійних послуг.
Найбільшу частку займає роздрібна торгівля через інтернет або поштові замовлення — 6,6% або 3079 компаній.
Вагому роль відіграє технологічний сектор. Розроблення програмного забезпечення становить 5,1%, консультування з питань інформатизації — 4,4%, інша діяльність у сфері IT — 2,8%. Сукупно IT-напрямок є найбільшим сегментом українського бізнесу у Британії.
Також значну частку мають консультування з питань управління — 3%, рекламні агентства — 2,1%, неспеціалізована оптова торгівля — 2,4%, допоміжні комерційні послуги — 2,4%, інші індивідуальні послуги — 2,3%.
Інфографіка: youcontrol.com.ua
Інфографіка: youcontrol.com.ua
Будівництво житлових будівель замикає першу десятку галузей з часткою 1,9%.
Водночас більшість компаній з українськими власниками працюють за межами топових напрямків, що свідчить про високу диверсифікацію та адаптивність українського бізнесу на британському ринку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
