Студенти приватних вишів також отримуватимуть стипендії

Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком

В Україні змінюється порядок виплати академічних стипендій для студентів. Тепер їх отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Стипендії для студентів приватних університетів

Свириденко заявила, що уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення.

Вже з 1 вересня цього року їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 грн.

«Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком», — нагадала Свириденко.

Кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.

«Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», — підкреслила премʼєр-міністерка.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 вересня 2026 року студенти ЗВО та коледжів в Україні отримуватимуть вищі стипендійні виплати — у державному бюджеті на ці потреби заклали більше коштів.

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.

