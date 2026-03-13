Місце для вашої реклами

Студенти приватних вишів також отримуватимуть стипендії

Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком
В Україні змінюється порядок виплати академічних стипендій для студентів. Тепер їх отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Стипендії для студентів приватних університетів

Свириденко заявила, що уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення.
Вже з 1 вересня цього року їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 грн.
«Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком», — нагадала Свириденко.
Кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.
«Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», — підкреслила премʼєр-міністерка.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 вересня 2026 року студенти ЗВО та коледжів в Україні отримуватимуть вищі стипендійні виплати — у державному бюджеті на ці потреби заклали більше коштів.
З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:
  • стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.
Альона Лістунова
Місце для вашої реклами
