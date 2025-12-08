0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні удвічі підвищать стипендії для студентів — розміри виплат

Особисті фінанси
113
В Україні удвічі підвищать стипендії для студентів — розміри виплат
В Україні удвічі підвищать стипендії для студентів — розміри виплат
З 1 вересня 2026 року студенти вищих навчальних закладів та коледжів в Україні отримуватимуть вищі стипендійні виплати — у державному бюджеті на ці потреби заклали більше коштів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Згідно з Державним бюджетом України на 2026 рік, на виплату академічних та іменних стипендій передбачено 6,6 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж було заплановано у 2025 році.
Зазначимо, держбюджет-2026, розроблений Мінфіном, вже ухвалений Верховною Радою України 3 грудня 2025 року.

Нові розміри стипендій

Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Заклади вищої освіти

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:
  • стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.
Читайте також

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:
  • стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;
  • мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.
В Україні удвічі підвищать стипендії для студентів — розміри виплат
«Підвищення стипендій з 1 вересня 2026 року — це черговий крок держави для підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні», — наголосили у Мінфіні.
Нагадаємо, у статті ми детально розбирали кошторис на 2026 рік та розповідали, які наслідки матиме ухвалений документ для громадян України у 2026 році.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems