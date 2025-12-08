Кабмін змінив правила автоматичної відстрочки для опікунів та доглядальників Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів вдосконалив процедуру автоматичного продовження відстрочок для тих, хто здійснює опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для окремої категорії військовозобов’язаних», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

Передбачено можливість подати реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, над якою встановлено опіку, піклування, здійснюється постійний догляд або утримання.

Надання цих даних забезпечить ефективну електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів і іншими реєстрами під час автоматичного продовження відстрочки.

«Запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для цієї категорії громадян», — додали в Міноборони.

один із батьків має інвалідність першої чи другої групи. Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна. Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 28 листопада подати запит на відстрочку в мобільному застосунку «Резерв+» можуть військовозобовʼязані, у яких. Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.

Крім того, з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом.

Оформлення відстрочок онлайн через застосунок Резерв+ стало основним способом. Також це можна зробити офлайн через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

