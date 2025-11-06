Хто може оформити відстрочку онлайн: пояснення Міноборони
Із 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
Як зазначають у Міністерстві оборони це має зробити процес максимально прозорим та розвантажити працівників ТЦК та СП, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації.
Розповідаємо про основні зміни.
- Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом.
- Оформлення відстрочок онлайн через застосунок Резерв+ стало основним способом. Також це можна зробити офлайн через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).
Хто зможе оформити відстрочку онлайн в Резерв+
У Резерв+ наразі є 10 типів відстрочок. Оформити відстрочку в застосунку можуть:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК);
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
Перелік цифрових відстрочок продовжить розширюватись. Наступною в застосунку з’явиться відстрочка для людей, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Кому потрібно звернутися у ЦНАП для відстрочки
Для тих, чий тип відстрочки ще не доступний у Резерв+, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи й недостатньо даних у державних реєстрах, з 1 листопада можна подати заяву на відстрочку в будь-якому зручному ЦНАПі.
Звернутися до ЦНАП можуть:
- Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
- Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність.
- Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.
- Особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд).
- Опікун особи, визнаної судом недієздатною.
- Особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- Особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи II групи.
- Члени сім’ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю І або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею.
- Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.
- Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також наукові працівники, які не залучені в освітній процес.
- Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії рф — у донецькій та луганській областях, або під час дії воєнного стану в Україні.
- Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час революції гідності.
- Особи, незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України.
- Військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.
- Військові, звільнені з полону.
Які документи треба взяти з собою у ЦНАП
До ЦНАП потрібно прийти з паспортом, РНОКПП та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати оригінали чи завірені нотаріусом копії документів.
Адміністратор через портал Дія відправляє документи до ТЦК.
У разі позитивної відповіді ТЦК відправляє результат у ЦНАП. Далі ЦНАП інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через Резерв+ або портал Дія.
Якщо відповідь негативна, людина отримає на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови.
Що ще важливо памʼятати
Заяву на відстрочку необхідно подавати тільки особисто. Представник — родич чи юрист — це зробити не може.
Заявник несе відповідальність за подання неповної чи недостовірної інформації в пакеті документів. Недостовірні чи неповні дані можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву ще раз.
Подати паперову заяву на відстрочку з-за кордону неможливо.
Підтвердженням подання заяви на відстрочку в ЦНАП є опис вхідного пакету документів (друкований документ), який видає адміністратор ЦНАП після приймання заяви.
