Військовозобов’язаним до 25 років нададуть відстрочку після річної служби Сьогодні 18:10

Військовозобов’язаним до 25 років нададуть відстрочку після річної служби

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13574, який визначає нову підставу для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для окремих категорій громадян.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Кого стосуються зміни

Автори документу пропонують надати право на відстрочку тим військовозобов’язаним та резервістам, які під час воєнного стану у віці від 18 до 25 років проходили військову службу за контрактом строком на один рік, а після його завершення були звільнені зі служби.

Що пропонується законопроєктом

Пропонується доповнити статтю 23 Закону новою частиною, яка визначає, що військовозобов’язані та резервісти, які служили за річним контрактом і звільнилися після його завершення, не підлягатимуть повторному призову протягом 12 місяців. Призвати їх можна буде лише за їхньою згодою.

Після завершення річного контракту такі військовослужбовці втрачають чинну підставу для відстрочки до досягнення 25 років і можуть бути мобілізовані відразу після постановки на облік.

Нагадаємо, в Україні з 1 листопада почали діяти нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер подати документи можна лише через застосунок «Резерв+» або у Центрах надання адміністративних послуг. ТЦК та СП більше не прийматимуть паперові заяви.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.