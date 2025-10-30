0 800 307 555
У «Резерв+» з’явився новий вид відстрочки

76
Міноборони розширило перелік відстрочок у застосунку «Резерв+». Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.
Про це йдеться на сайті Міноборони.

Як отримати відстрочку онлайн

  1. Подайте запит у застосунку Резерв+.
  2. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
  3. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК. Резерв+ дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій.
Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Які відстрочки вже доступні у Резерв+

У Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.
Для таких категорій:
  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
