Скільки банки видали іпотечних кредитів
Банки України в жовтні видали 809 іпотечних кредитів на загальну суму 1,6 млрд гривень.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Коротко про результати опитування:
- — 486 кредитів на 972 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості, з них 138 на 257 млн гривень — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- — 323 кредити на 632 млн гривень надано на вторинному ринку нерухомості;
- — середньозважена ефективна ставка становила 8,2% річних на первинному ринку та 9,4% на вторинному ринку;
Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 11%.
Регіони
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні видано:
— у Київській області (309 договорів на загальну суму 638 млн гривень, або 40% від загального обсягу);
— у місті Києві (155 договорів на 348 млн гривень);
— в Івано-Франківській області (44 договори на 77 млн гривень);
— у Львівській області (35 договорів на 73 млн гривень);
— у Вінницькій області (35 договорів на 64 млн гривень).
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.
