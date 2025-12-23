Скільки банки видали іпотечних кредитів Сьогодні 09:13 — Кредит&Депозит

Скільки банки видали іпотечних кредитів

Банки України в жовтні видали 809 іпотечних кредитів на загальну суму 1,6 млрд гривень.

Коротко про результати опитування:

— 486 кредитів на 972 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості, з них 138 на 257 млн гривень — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

— 323 кредити на 632 млн гривень надано на вторинному ринку нерухомості;

— середньозважена ефективна ставка становила 8,2% річних на первинному ринку та 9,4% на вторинному ринку;

Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 11%.

Регіони

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні видано:

— у Київській області (309 договорів на загальну суму 638 млн гривень, або 40% від загального обсягу);

— у місті Києві (155 договорів на 348 млн гривень);

— в Івано-Франківській області (44 договори на 77 млн гривень);

— у Львівській області (35 договорів на 73 млн гривень);

— у Вінницькій області (35 договорів на 64 млн гривень).

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.