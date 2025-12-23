0 800 307 555
Таксисти Uklon та Uber мають платити податки з доходів, — ДПС

Казна та Політика
47
Водії сервісів онлайн-таксі, зокрема Uklon та Uber, які системно отримують дохід від перевезень, мають сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Таке оподаткування є частиною загального підходу держави до доходів, отриманих через цифрові платформи.
Про це в інтерв’ю заявила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.
За її словами, оподаткування доходів із цифрових платформ передбачене зобов’язаннями України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Відповідний законопроєкт, відомий як «закон про OLX», уже перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради. Документ розробило Міністерство фінансів і підтримала ДПС.
Карнаух наголосила, що закон має впорядкувати податкові відносини не лише для користувачів маркетплейсів, а й для самозайнятих осіб, які регулярно отримують дохід, але не сплачують податки. Зокрема, це стосується водіїв сервісів таксі.
Ключовим критерієм для оподаткування, за її словами, є системність отримання доходу.
«Маю на увазі таксистів з того ж Uklon чи інших сервісів. Вони ж системно отримують дохід? Системно. То чому людина, яка як найманий працівник офіційно працевлаштована, платить 18% свого доходу, а людина, яка виконує ту саму функцію, не платить 18%?» — зауважила Карнаух.
Очільниця ДПС підкреслила, що навіть якщо водій формально не є партнером сервісу таксі, але отримує дохід від такої діяльності і перевищує неоподатковуваний мінімум, він зобов’язаний задекларувати цей дохід і сплатити 18% податку з суми перевищення.
Коментуючи ідею встановлення ліміту у 2000 євро на рік для доходів із цифрових платформ, Карнаух висловила сумнів у доцільності такого підходу. Вона навела приклад разового продажу дорогого майна, який формально може перевищувати ліміт, але не є підприємницькою діяльністю.
За її словами, особи, які системно отримують дохід, можуть обирати різні режими оподаткування — загальну або спрощену систему, а також спеціальні режими на кшталт «Дія.City» чи DefenseCity
