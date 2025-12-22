Посвідчення, стрічка «Пульс» і нова навігація: застосунок «Армія+» отримав оновлення Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Посвідчення, стрічка «Пульс» і нова навігація: застосунок «Армія+» отримав оновлення, mod.gov.ua

Застосунок Армія+ отримав оновлення, яке розширює його функціонал та наближає до формату щоденного сервісу для військових. Зміни включають посвідчення захисника чи захисниці, інформаційну стрічку «Пульс», розділ сповіщень, а також оновлений дизайн і навігацію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Що нового

Одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу Армія ID. Тепер у ньому доступний не лише унікальний 9-значний ID-номер для подання рапортів, а й посвідчення захисника чи захисниці для підтвердження статусу військовослужбовців.

Посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, однак може використовуватися під час перевірок, зокрема на блокпостах.

У Армія ID відображається фото та базова інформація за QR-кодом, який можуть сканувати представники ТЦК та СП або ВСП для отримання даних про військовослужбовця чи військовослужбовицю.

Окрім посвідчення, в Армія+ запущено інформаційну стрічку «Пульс». У ній зібрані пояснення прав і можливостей військових, практичні поради та корисний досвід. Зокрема, у стрічці публікуються матеріали про гарантовану відпустку та порядок розрахунку надбавки за бойову вислугу років.

Також оновлено дизайн і навігацію застосунку. Тепер рапорти, навчання та інші функції зібрані в розділі «Сервіси», а найпопулярніші Плюси винесені вгору для швидкого доступу.

Крім того, з’явився розділ сповіщень, який дозволяє відстежувати важливі повідомлення та статуси рапортів за весь час.

«Далі будемо розвивати Армія+ для щоденного користування військовими. Оновимо навчання, переробимо рапорти в зрозумілі сервіси під конкретні ситуації, спростимо отримання довідок і витягів, щоб усе це займало менше часу і нервів», — розповів Мстислав Банік, керівник цифрових продуктів Міноборони.

Використання Армія+ у військових частинах

Армія+ вже є ключовим цифровим інструментом у щоденній службі: 70% військових частин використовують рапорти в застосунку, а загалом підписано понад 1,2 мільйона рапортів. Серед найпопулярніших — на щорічну відпустку, оздоровлення, а також на отримання довідки Ф5.

