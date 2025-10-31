0 800 307 555
В Армія+ додали рапорти на додаткову відпустку для військових-пільговиків
У застосунку Армія+ з’явився новий тип рапорту на додаткову відпустку для військових, які мають пільговий статус.
Її можна отримати за рішенням командира частини, якщо основну відпустку вже використано.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Хто може подати рапорт

Подати рапорт можуть:
  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники війни (зокрема ті, хто служив у Збройних Силах колишнього СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО у період її проведення);
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;
  • військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Як це зробити

Щоб подати рапорт, необхідно додати документ, що підтверджує пільговий статус. Тривалість відпустки залежить від категорії — до 14 або 21 дня.
Рапорт у застосунку має покрокові підказки та модуль для завантаження потрібних документів, що допомагає військовому легко зорієнтуватися у вимогах. Це дозволяє швидко заповнити та безпомилково подати рапорт командиру за кілька хвилин.

Контекст

Цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13235, який відновлює право учасників бойових дій на 14 днів додаткової відпустки з дозволу командира. Відпустки цього типу не надавалися з 2022 року через воєнний стан.
Зараз в Армія+ доступно вже 50 шаблонів електронних рапортів. Загалом військові подали понад 1 мільйон електронних рапортів. Найпопулярніші з них — щорічна відпустка (27%), оздоровлення (22%), зміна місця служби ЗСУ (17%), отримання довідки Ф5 (10%) та повернення з відпустки, відрядження чи лікування (3%).
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
