Де і як відновити посвідчення УБД — інструкція Сьогодні 08:38

Де і як відновити посвідчення УБД — інструкція

У разі втрати або псування паперового посвідчення учасника бойових дій можна користуватися електронним, а за потреби — відновити документ у паперовій формі.

Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо , як це зробити.

Зазначимо, в Україні електронне посвідчення ветерана у застосунку «Дія» має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Воно підтверджує статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого або члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Як відновити паперовий документ

Подати документи на відновлення посвідчення можна до одного з таких органів:

Міністерства у справах ветеранів України;

структурного підрозділу з питань ветеранської політики при обласних, районних чи міських держадміністраціях;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Читайте також ТОП-7 міфів про бойові виплати військовим

Заяву та необхідні документи можна подати особисто, через законного представника або надіслати поштою рекомендованим листом.

Відновлення посвідчення учасника бойових дій (УБД)

Якщо посвідчення УБД було видане Міністерством у справах ветеранів, документи подаються безпосередньо до Мінветеранів (м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 01001) або через ЦНАП — для добровольців, які отримали статус УБД за рішенням міжвідомчої комісії Мінветеранів.

Необхідні документи:

заява у довільній формі із зазначенням особистих даних, контактної інформації та способу отримання посвідчення;

копія паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (для громадян України);

копії документів, що підтверджують законне перебування в Україні (для іноземців або осіб без громадянства);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

копія документа законного представника та документа, що підтверджує його повноваження (якщо звернення здійснюється через представника);

фотокартка розміром 3×4 см;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (можна отримати у ЦНАП);

посвідчення, яке підлягає заміні;

документи про зміну особистих даних (за наявності).

Читайте також Якими пільгами для УБД можуть скористатися родичі військового

Відновлення або заміна посвідчень військовослужбовцям, а також особам рядового і начальницького складу проводиться органами сектору безпеки та оборони, у яких вони проходять або проходили службу.

Відновлення посвідчень інших категорій ветеранів

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також постраждалих учасників Революції Гідності документи подаються до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання або до ЦНАП.

Потрібні документи:

заява у довільній формі (для дітей до 14 років — від батьків або законних представників);

копія паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (для громадян України);

копії документів, що підтверджують законне перебування (для іноземців чи осіб без громадянства);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за потреби);

копія документа, що посвідчує особу законного представника, та документа, який підтверджує його повноваження (у разі подання через представника);

фотокартка розміром 3×4 см (для дітей — за бажанням);

посвідчення, що підлягає заміні;

документи про зміну особистих даних (за наявності);

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (можна отримати у ЦНАП).

Раніше Finance.ua повідомляв , що Кабмін ухвалив зміни, відповідно до яких добровольці, яким статус УБД надало Міністерство у справах ветеранів, можуть подавати заяву на отримання посвідчення через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.