Україна запустила нові маршрути імпорту газу Сьогодні 06:44 — Енергетика

Україна спільно з сусідніми країнами запустили два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу — Route 2 та Route 3 у рамках ініціативи «Вертикальний коридор».

Про це пише сайт ExPro.

«Регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції схвалили відповідні спільні продукти бронювання потужностей для імпорту природного газу», — говориться у повідомленні.

Перші аукціони за новими маршрутами пройшли у понеділок 22 грудня 2025 р., де пропонували до бронювання місячні потужності для імпорту газу з Греції до України на січень 2026 р.

«Тим не менше, на аукціонах компанії не забронювали потужності для імпорту природного газу, що може бути пов’язано з малим часом для підготовки, оскільки продукти схвалили лише декілька днів назад», — пише сайт.

Усі оператори узгодили 25% знижку на стандартний місячний тариф, при цьому ICGB та «Оператор ГТС України» надали 46% знижку, що є найвищою в регіоні. Пропозиція доступна лише як місячні продукти та реалізовуватиметься через єдиний аукціон із фіксованою ціною.

Номінації можливі лише на вихід до України, без доступу до внутрішніх точок інших країн по маршруту.

«Route 2 призначений для імпорту LNG з терміналу Alexandrupolis до України. Маршрут починається у точці Amfitriti (поблизу LNG терміналу Alexandrupolis) оператора DESFA в Греції, проходитиме через інтерконектор Греція-Болгарія, а далі через Румунію та Молдову до України», — розповідає сайт.

Для бронювання було запропоновано 4,89 млн куб м потужностей на добу. Водночас, компанії не забронювали потужності для імпорту на січень.

Route 3 призначений для імпорту азербайджанського газу до України. Маршрут починається у точці з’єднання IGB (Інтерконектор Греція-Болгарія) з TAP (Трансадріатичний газопровід) і далі йде по тому ж маршруту, що і Route 2 до України, зазначено у повідомленні.

Для бронювання було запропоновано 4,89 млн куб м потужностей на добу. Водночас, компанії не забронювали потужності для імпорту на січень.

ExPro також пише, що 22 грудня відбувся аукціон з бронювання потужностей по спільному продукту Route 1 — з грецького терміналу LNG Revithoussa до України, який запрацював ще у липні 2025 р.

З початку роботи через цей маршрут імпортовано вже понад 60 млн куб м природного газу, як свідчать дані ExPro.

Для бронювання було запропоновано майже 2,3 млн куб м потужностей на добу на січень. За підсумками аукціону компанії не забронювали потужності для імпорту газу по цьому маршруту.

