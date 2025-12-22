НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл газу для бізнесу: чи зміняться ціни для населення Сьогодні 10:03 — Енергетика

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл газу для бізнесу: чи зміняться ціни для населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг уперше з 2021 року переглянула тарифи операторів газорозподільних мереж на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів на 2026 рік.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на засідання НКРЕКП.

Як і коли зростатимуть тарифи

Підвищення відбуватиметься у 2 етапи. Перший етап запланований з 1 січня 2026 року, другий з 1 квітня 2026 року.

За розрахунками НКРЕКП, середньозважений тариф операторів ГРМ для непобутових споживачів з 1 січня становитиме 1,56 грн за куб. м на місяць без ПДВ, а з 1 квітня зросте до 1,89 грн за куб. м на місяць без ПДВ.

З квітня середнє підвищення тарифів складе 62%. Близько 50% цього зростання пов’язано з підвищенням заробітної плати працівникам операторів ГРМ, ще 12% зумовлені скороченням обсягів розподілу газу.

Підвищення тарифів передбачене для майже 40 операторів газорозподільних мереж, більшості з яких тарифи не переглядали з 2021 року. На рівень зростання впливають обсяги розподілу газу, а також необхідні витрати на обслуговування, утримання та експлуатацію газорозподільних систем.

Тарифи для населення

Під час засідання регулятора наголошувалося, що тарифи на розподіл природного газу для побутових споживачів не змінюються. Їх підвищення заборонене на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення відповідно до закону № 2479 про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

Позиція ринку

Представники газорозподільної галузі загалом підтримали рішення НКРЕКП, водночас зазначили, що навіть після підвищення тарифи не повністю відповідають економічно обґрунтованому рівню.

Представники споживачів, зокрема підприємств гірничо-металургійного комплексу, назвали нові тарифи надмірними.

Тарифи в операторів

Згідно з проєктами постанов, тариф оператора Гадячгаз з 1 січня 2026 року зросте у 1,5 раза з 1,99 грн до 3,14 грн за куб. м, а з 1 квітня майже вдвічі до 3,92 грн за куб. м.

Для Одесагазу тариф на першому етапі підвищиться з 1,09 грн до 1,65 грн за куб. м, а з 1 квітня до 1,95 грн за куб. м.

Тариф Київгазу наразі становить 0,32 грн за куб. м для всіх споживачів. З 1 січня він майже не зміниться і складатиме 0,36 грн за куб. м, а з 1 квітня зросте майже у 1,5 раза до 0,46 грн за куб. м.

