Фейкові «графіки відключень»: українцям розсилають листи від імені «Укренерго»

Енергетика
21
Дівчина отримала фейкову розсилку від «Укренерго»
Дівчина отримала фейкову розсилку від «Укренерго»
В Україні зафіксовано нову хвилю фішингових атак від імені НЕК «Укренерго». Зловмисники надсилають електронні листи з темами на кшталт «Графік відключення електроенергії» або «Оновлений графік обмежень» та пропонують завантажити вкладений файл.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Насправді ж у файлі міститься шкідливе програмне забезпечення. Встановлене шкідливе ПЗ може:
  • викрасти паролі та особисті дані
  • отримати доступ до банківської інформації
  • надати зловмисникам повний контроль над пристроєм
Фахівці застерігають: відкривати вкладення в таких листах категорично не можна.
Позиція «Укренерго»

У НЕК «Укренерго» наголосили, що компанія:
  • ніколи не надсилає графіки відключень в особистих повідомленнях;
  • не розповсюджує програмне забезпечення для завантаження.
Офіційна інформація щодо відключень та інших обмежень публікується виключно на офіційних ресурсах компанії.

Що робити, якщо ви отримали такий лист

  • не завантажувати вкладені файли;
  • одразу видалити повідомлення;
  • якщо файл уже відкрито — перевірити пристрій антивірусною програмою.
Експерти закликають українців бути особливо уважними під час отримання листів, які стосуються чутливої тематики, зокрема електропостачання.
Раніше ми повідомляли, що у месенджерах фіксують нову хвилю шахрайства. Зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою нібито компенсації 2200 грн від Ощадбанку та Укренерго.
Світлана Вишковська
Редактор
