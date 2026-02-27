Фейкові «графіки відключень»: українцям розсилають листи від імені «Укренерго» Сьогодні 16:27 — Енергетика

В Україні зафіксовано нову хвилю фішингових атак від імені НЕК «Укренерго». Зловмисники надсилають електронні листи з темами на кшталт «Графік відключення електроенергії» або «Оновлений графік обмежень» та пропонують завантажити вкладений файл.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Насправді ж у файлі міститься шкідливе програмне забезпечення. Встановлене шкідливе ПЗ може:

викрасти паролі та особисті дані

отримати доступ до банківської інформації

надати зловмисникам повний контроль над пристроєм

Фахівці застерігають: відкривати вкладення в таких листах категорично не можна.

Позиція «Укренерго»

У НЕК «Укренерго» наголосили, що компанія:

ніколи не надсилає графіки відключень в особистих повідомленнях;

не розповсюджує програмне забезпечення для завантаження.

Офіційна інформація щодо відключень та інших обмежень публікується виключно на офіційних ресурсах компанії.

Що робити, якщо ви отримали такий лист

не завантажувати вкладені файли;

одразу видалити повідомлення;

якщо файл уже відкрито — перевірити пристрій антивірусною програмою.

Експерти закликають українців бути особливо уважними під час отримання листів, які стосуються чутливої тематики, зокрема електропостачання.

