Фейкові «графіки відключень»: українцям розсилають листи від імені «Укренерго»
В Україні зафіксовано нову хвилю фішингових атак від імені НЕК «Укренерго». Зловмисники надсилають електронні листи з темами на кшталт «Графік відключення електроенергії» або «Оновлений графік обмежень» та пропонують завантажити вкладений файл.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Насправді ж у файлі міститься шкідливе програмне забезпечення. Встановлене шкідливе ПЗ може:
- викрасти паролі та особисті дані
- отримати доступ до банківської інформації
- надати зловмисникам повний контроль над пристроєм
Фахівці застерігають: відкривати вкладення в таких листах категорично не можна.
Позиція «Укренерго»
У НЕК «Укренерго» наголосили, що компанія:
- ніколи не надсилає графіки відключень в особистих повідомленнях;
- не розповсюджує програмне забезпечення для завантаження.
Офіційна інформація щодо відключень та інших обмежень публікується виключно на офіційних ресурсах компанії.
Що робити, якщо ви отримали такий лист
- не завантажувати вкладені файли;
- одразу видалити повідомлення;
- якщо файл уже відкрито — перевірити пристрій антивірусною програмою.
Експерти закликають українців бути особливо уважними під час отримання листів, які стосуються чутливої тематики, зокрема електропостачання.
Раніше ми повідомляли, що у месенджерах фіксують нову хвилю шахрайства. Зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою нібито компенсації 2200 грн від Ощадбанку та Укренерго.
Поділитися новиною
Також за темою
Фейкові «графіки відключень»: українцям розсилають листи від імені «Укренерго»
Україні потрібно $90 млрд на відновлення енергетики — Міненерго
США дали «зелене світло» на перепродаж венесуельської нафти Кубі
Повернення до стабільних графіків відключення світла у Києві поки не прогнозують
Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через литовський термінал
Біодизель може зменшити залежність України від імпорту пального