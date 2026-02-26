0 800 307 555
Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через литовський термінал

Енергетика
Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через литовський термінал
Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді.
Група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року.
«Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури. Дякую Литві та партнерам за співпрацю! Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору», — написав він.
Нагадаємо, Київ отримав від мерії Гамбурга 20 автономних джерел живлення. Це генератори різної потужності — від 66 кВт до 110 кВт. Також із Німеччини надійшло обладнання, необхідне для підключення генераторів.
За матеріалами:
Finance.ua
