Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через литовський термінал

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді.

Група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубів до кінця березня цього року.

«Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури. Дякую Литві та партнерам за співпрацю! Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору», — написав він.

