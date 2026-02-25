Звідки і скільки електроенергії імпортує Україна (інфографіка) Сьогодні 21:05 — Енергетика

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії з ЄС

На тлі заяв Угорщини та Словаччини про можливе припинення експорту електроенергії через зупинку нафтопроводу «Дружба» Україна продовжує значні обсяги імпорту електроенергії з країн ЄС.

За даними інфографіки NV, у січні 2026 року Україна імпортувала понад 894 тис. МВт·год електроенергії. Це стало найбільшим місячним показником від початку повномасштабної війни. Зростання імпорту відбулося на тлі масованих атак рф на українську енергетичну інфраструктуру та низьких температур.

Погрози припинення експорту електроенергії

Нині Угорщина та Словаччина погрожують припинити експорт електроенергії в Україну через зупинку трубопроводу Дружба.

У лютому очільник МЗС України Андрій Сибіга нагадував, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня через російську атаку. 27 січня внаслідок російської масованої атаки компанія Нафтогаз повідомляла про пошкодження об’єкту критичної інфраструктури у Бродах на Львівщині. Саме через Броди проходить нафтопровід Дружба.

Невдовзі після цього Словаччина та Угорщина, які не озвучили жодних звинувачень на адресу росії через пошкодження Дружби, почали шантажувати Україну припиненням поставок електроенергії до налагодження поставок нафти через трубопровід.

Позиція енергетиків

Ексголова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що погрози прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини в Україну є блефом.

За його словами, і Словаччина, і Україна входять до спільної європейської енергосистеми, якою керує асоціація національних операторів систем передачі — ENTSO-E. У цій організації Укренерго має п’ятий за впливом голос, тоді як словацький оператор SEPS перебуває у другій двадцятці за вагою голосу.

Кудрицький підкреслив, що словацький уряд «не може просто так припинити постачання зі Словаччини в Україну чи тим більше вимкнути лінію електропередачі, яка зʼєднує Словаччину з Україною — тому що з технічної та фінансової точки зору це вплине на всіх сусідів».

«Тому імпорт зі Словаччини буде йти. При спробі словацького оператора SEPS його припинити Укренерго як набагато більш впливовий гравець в ENTSO-E має негайно підняти питання про позбавлення словаків сертифікації, права голосу, і так далі», — наголосив Кудрицький.

Він також зазначив, що аварійна допомога, яка не є імпортом і яку Словаччина могла надавати Україні раз на місяць, становить незначну частку від загального імпорту електроенергії з ЄС. За словами Кудрицького, навіть у разі її відсутності Україна зможе отримати необхідні обсяги від інших сусідів і не відчує дефіциту. До того ж така електроенергія значно дорожча.

«Таку силу мають правила в ЄС, куди ми йдемо, ніякий Фіцо не може звеліти оператору енергосистеми Словаччини просто так вимкнути Україну», — резюмував ексголова правління Укренерго.

Компанія Укренерго 23 лютого також окремо заявила, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.

Укренерго зазначило, що останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом аварійна допомога з цього напрямку надходила до української об’єднаної енергосистеми досить рідко. За словами компанії, йшлося про нетривалі постачання.

Структура імпорту електроенергії

За даними NV, найбільшу частку імпорту електроенергії забезпечує Угорщина — майже 50% загального обсягу.

Найбільшу частку імпорту електроенергії забезпечує Угорщина, nv.ua

Зокрема в лютому 2026 року (станом на 23 лютого) Україна імпортувала таку кількість електроенергії:

з Угорщини — 512,6 тис. МВт·год;

з Румунії — 199,8 тис. МВт·год;

зі Словаччини — 187,4 тис. МВт·год;

з Польщі — 124,6 тис. МВт·год;

з Молдови — 12 тис. МВт·год.

