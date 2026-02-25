Київ отримав від Гамбурга 20 автономних джерел живлення (фото) Сьогодні 16:44 — Енергетика

Генератори з Гармбурга

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, Київ отримав від мерії міста-побратима Гамбурга 20 автономних джерел живлення.

Це генератори різної потужності — від 66 кВт до 110 кВт.

Також із Німеччини надійшло обладнання, необхідне для підключення генераторів.

«Дякую німецьким друзям за допомогу й підтримку в подоланні Києвом й Україною енергетичної кризи, спричиненої нищівними атаками ворога на нашу критичну інфраструктуру» — написав він.

Раніше мер казав , що Київ зробив максимум можливого для мінімізації наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру, однак генератори та міні-ТЕЦ не можуть повноцінно забезпечити теплом мегаполіс.

За словами мера, Київ є найбільшим містом у Європі з централізованою системою теплопостачання. Загальна протяжність тепломереж у столиці становить близько 2700 км.

«Щоб побудувати альтернативну систему теплопостачання і генерації електроенергії, потрібні десятки років і десятки мільярдів доларів, не гривень. Таких ресурсів у нас немає, особливо в умовах війни. Когенераційні установки не можуть закрити потреби всього мегаполісу. Вони можуть працювати лише на окремих об’єктах соціальної сфери та критичної інфраструктури», — наголосив Кличко.

Довідка Finance.ua:

КП «Київтеплоенерго» у січні виплатило 44 млн грн працівникам, що повертають тепло киянам. Крім того, Київ виплачуватиме по 50 тисяч гривень сім’ям працівників, які загинули під час ліквідації наслідків російських атак.

У КМДА пояснили, чому у платіжках киян стоять нулі. Затримка паперових квитанцій за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання пов’язана не з Київводоканалом, а з теплопостачальною компанією, яка проводить перерахунок відповідно до фактичного обсягу наданих послуг.

