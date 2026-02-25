0 800 307 555
Київ отримав від Гамбурга 20 автономних джерел живлення (фото)

Енергетика
25
Генератори з Гармбурга
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, Київ отримав від мерії міста-побратима Гамбурга 20 автономних джерел живлення.
Це генератори різної потужності — від 66 кВт до 110 кВт.
Також із Німеччини надійшло обладнання, необхідне для підключення генераторів.
«Дякую німецьким друзям за допомогу й підтримку в подоланні Києвом й Україною енергетичної кризи, спричиненої нищівними атаками ворога на нашу критичну інфраструктуру» — написав він.
Раніше мер казав, що Київ зробив максимум можливого для мінімізації наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру, однак генератори та міні-ТЕЦ не можуть повноцінно забезпечити теплом мегаполіс.
За словами мера, Київ є найбільшим містом у Європі з централізованою системою теплопостачання. Загальна протяжність тепломереж у столиці становить близько 2700 км.
«Щоб побудувати альтернативну систему теплопостачання і генерації електроенергії, потрібні десятки років і десятки мільярдів доларів, не гривень. Таких ресурсів у нас немає, особливо в умовах війни. Когенераційні установки не можуть закрити потреби всього мегаполісу. Вони можуть працювати лише на окремих об’єктах соціальної сфери та критичної інфраструктури», — наголосив Кличко.

Довідка Finance.ua:

  • КП «Київтеплоенерго» у січні виплатило 44 млн грн працівникам, що повертають тепло киянам. Крім того, Київ виплачуватиме по 50 тисяч гривень сім’ям працівників, які загинули під час ліквідації наслідків російських атак.
  • У КМДА пояснили, чому у платіжках киян стоять нулі. Затримка паперових квитанцій за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання пов’язана не з Київводоканалом, а з теплопостачальною компанією, яка проводить перерахунок відповідно до фактичного обсягу наданих послуг.
Тетяна Берегова
Енергетика
Payment systems